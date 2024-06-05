İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, bu yılın derneğin kuruluşunun 50.yılı olduğunu, bu yüzden dernek olarak 50 etkinlik planladıklarını ve bunlardan birinin de 01-04 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Folklor Festivali ve Petla Şöleni olduğunu belirterek İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu üyelerini bu etkinliğe davet etti.



İŞÇİ ÇIKARMALARI

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını, derneğin daha önceki etkinliklerine katıldığı gibi 01-04 Eylül 2024 tarihlerindeki söz konusu etkinliğe de katılacağını söyledi. Başkan Uğurdağ, Organize Sanayi Bölgesindeki birçok fabrikanın küçülmeye giderek işçi ve personel çıkarmaya başladığı konusuyla ilgili soru karşısında, özellikle Çin'in hemen her alanda dünya ekonomisinde önde olduğunu, birçok ülkenin Türkiye yerine Çin ile ticaret yapmaya başladığını ve bu yüzden de fabrikaların küçülmeye giderek işçi ve personel çıkarmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'a bir çiçek takdim etti. İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği heyeti İTSO yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra oda binasından ayrıldı.