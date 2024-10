Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva bulmak amacıyla ilçe belediyeleri ve kent konseyleriyle birlikte ‘Satın alma, yuvam ol’ sloganıyla Yuvalandırma Şenliği düzenlendi. Hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, birçok can dostu yeni yuvalarına kavuştu. Başkan Mustafa Bozbey, “Daha duyarlı, şefkatli ve yaşanabilir bir Bursa için el ele verelim. Hayatı paylaştığımız her canlıya yuva olalım” dedi.

Bursa’da can dostların daha iyi şartlarda yaşaması için yeni projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kent konseyleriyle birlikte anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi öncülüğünde Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Gemlik Belediyesi, Gemlik Kent Konseyi ile Mudanya Belediyesi iş birliğinde ‘Satın alma, yuvam ol’ sloganıyla düzenlenen Yuvalandırma Şenliği, Merinos Parkı’nda yapıldı. İlçelerdeki barınaklardan getirilen kedi ve köpekler, şenlik kapsamında hayvanseverlerle bir araya getirildi. Çocuklarıyla birlikte alana gelen aileler, can dostlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi. Yuvalandırma yapan ailelere, tasma, mama, taşıma çantası ve şampuandan oluşan tanışma paketi hediye edildi. Resim yapma, yüz boyama gibi aktivitelere katılan çocuklar ve aileleri, gün boyunca düzenlenen konserlerle keyifli anlar yaşadı. Her canlı gibi huzurlu ve mutlu bir hayatı hak eden onlarca can dostu, günün sonunda yeni yuvalarına kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy da şenliğe katılarak can dostlarıyla buluştu. Alanı gezerek sahiplenme yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, yeni yuvalarına kavuşan can dostları da sevdi.

“Hayatı paylaştığımız her canlıya yuva olalım”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Satın alma, yuvam ol’ diyerek buluşan hayvanseverlere teşekkür etti. Bundan sonra iyilik kapısını aralayacak anlayışı ortaya koymaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozbey, sokak hayvanlarının insanların koruması ve şefkati altında olan masum canlılar olduğunu hatırlattı. Sokak hayvanlarının da dünyanın bir parçası olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Her birinin yaşam hakkı kutsal ve dokunulmazdır. Sevgi insanlığın gereğidir. Hayvanlara eziyet ve işkence yapmak ise insanlık suçudur. Meclis’ten geçen yasaya karşıyız. Hükümetin, veteriner hizmetleri konusunda tüm belediyelere destek olma sorumluluğu vardır. Sadece Bursa’da 35 bin civarında kısırlaştırma yapılırsa durum sıfırlanmış olur. Can dostları sahiplendirmek için elimizden geleni yapacağız. Şenlikte yoğun bir sahiplenme talebi olduğunu gördük. 50’nin üzerinde kedi veya köpek sahiplendirildi. Bizler de ‘Yuvanız yuvası olsun’ projesi kapsamında belediyedeki kendi katımıza bir kediyi sahiplendik. Herkesin mutlaka evinde bir can dostu olmalıdır. Daha duyarlı, şefkatli ve yaşanabilir bir Bursa için el ele verelim. Hayatı paylaştığımız her canlıya yuva olalım” diye konuştu.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, sokak hayvanlarının toplumun kanayan yarası olduğunu söyledi. 20 yıldır süren sorunun çözümünü kısa sürede belediyelerden beklediklerini belirten Arıkan, patili dostlar için yerel yönetimlerin elinden geleni yapacağını ifade etti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sokak hayvanlarının da yaşam hakkı olduğunu dile getirdi. Gemlik’te her okulun bir sokak hayvanı olması için çalışma başlatacaklarını anlatan Deviren, hayvanseverlerden de çeteleşmeye sebep olan besleme noktalarını oluşturmamasını rica etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2003 yılından beri kısırlaştırma, sahiplendirme ve tedavi süreçlerine destek verdiklerini hatırlattı. Son çıkan yasayı doğru bulmadıklarını söyleyen Özdemir, her canlının olduğu gibi sokak hayvanlarının da yaşama hakkı olduğunu belirtti.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, serbest gezen hayvanları sahiplendirdikleri oranda sorunun çözüleceğini ifade etti. Hayvanlar yaşamının insana şartsız sevgiyi aşıladığını dile getiren Dalgıç, herkesin bir can dostunu sahiplenmesini istedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Yuvanız yuvası olsun’ projesini desteklediklerini, can dostların yuva bulmasına katkı sunan şenliğe katkı sunmaktan da gurur duyduklarını söyledi. Canların kendi yaşam alanlarında yaşamasını, her hangi birisinin yok edilmesine izin vermeyeceklerini anlatan Aksoy, yasanın da iptal edilmesi için gerekli çabayı harcayacaklarını anlattı.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, özellikle ötanazi altında yumuşatarak öldürmeyi öngören yasanın karşısında olduklarını belirtti. Yaşamın yanında olan tüm belediyelere teşekkür eden Baysal, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.