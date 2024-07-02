Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun’u 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Milli futbolcu Can Uzun, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer oldu. Alman temsilcisi, 18 yaşındaki milli oyuncu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Can Uzun, "Eintracht Frankfurt benim için ve gelişimim için mükemmel bir istasyon. Bu yeni mücadeleyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve kendimi Frankfurt taraftarlarına tanıtmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche ise, Can’ın Frankfurt ekibine katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Can Uzun, Almanya’nın en büyük yeteneklerinden biri. Avrupa’nın her yerinden gelen ilgi çekici tekliflere rağmen bizi tercih etmesinden dolayı mutluyuz. Yaşına göre olağanüstü yetenekleri var. Can’a net planımızı gösterdik ve onu ikna ettik. Onu mümkün olan en iyi şekilde geliştirmek istiyoruz ve bu sezondan itibaren bizim için gol aramasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Geçen sezon Nürnberg formasıyla Bundesliga 2’de 30 maça çıkan Can Uzun, 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, Almanya Kupası’nda oynadığı 2 karşılaşmada da 3 gol ve 1 asiste imza attı.