Çanakkale Boğazı’nda 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte yaklaşık bir aydır ’vira bismillah’ diyerek, balık avı için denizde olan Tatar Reis balıkçılık gırgır teknesi, 30 ton sardalya yakaladı.

Çanakkale Boğazı’nda 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte Tatar Reis Balıkçılık gırgır teknesi denize açıldı. Çanakkale Boğazı’nda avlanmaya giden gırgır teknesi ağlarını denize bıraktı. Teknesinin tayfası, denizdeki ağları heyecanla güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalyalar görüldüğünde ise gırgır teknesinin reis ve tayfaları, büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 30 ton sardalya, vakumlama sistemiyle güverteye alındı.

Gırgır teknesindeki 2 bin 500 kasa sardalya, araçlara yüklenip, farklı illerdeki balık hallerine gönderildi.

Balık sezonun 1 Eylül’de başladığını belirten Tatar Reis adlı gırgır teknesinin kaptanı Murat Aksoy, “Dün gecemiz çok bereketli ve uğurlu geçti. Çanakkale Boğazında 2 bin kasadan fazla balık tutuk. Geçen hafta da Karabiga’da akya balığı tutmuştuk. Sezonun tüm balıkçı arkadaşlarım için bereketli devam etmesini diliyorum” dedi.