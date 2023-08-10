Çanakkale Kara Savaşları’nda düşmana geçit vermeyerek tarih yazan kahraman Mehmetçiğin siperlerdeki anlarını anlatan "1915 Siper Canlandırması" törenle ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası’na gelen ziyaretçilere 108 yıl önce kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek destan yazdığı Çanakkale ruhunu anlatmak için çalışmalarına devam ediyor. Alçıtepe köyü 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi arkasında düzenlenen "1915 Siper Canlandırması", Anafartalar Zaferi’nin 108’inci yıldönümünde törenle ziyarete açıldı. Açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, gaziler, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan duanın ardından 1915 Siper Canlandırması ziyarete açılarak, protokol üyeleri siperleri gezdi.

1915 Siper Canlandırması Projesi ile Çanakkale Kara Savaşları’nda düşmana geçit vermeyerek tarih yazan kahraman Mehmetçiğin anı, günlükleri ve dönem fotoğrafları ile siperlerdeki 1 günü anlatılıyor. Çanakkale Savaşları’ndan kalma görsel, fotoğraf, siper görüntüleri ve harp ceride ve raporlarına bakılarak oluşturan senaryo çerçevesinde o dönemin canlandırması yapılıyor. Canlandırma siperleri 330 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşuyor. Canlandırma kısmında gözetleme, bekleyen askerler, makineli tüfek, dinlenen askerler, karargah, lağım tünel girişi, taarruza kalkan askerler, cephanelik, yıkılan siperdeki şehitler, ateş açan piyadeler ile karavanda çorba içen askerler yer alıyor.