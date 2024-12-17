Çanakkale'de üç depremin ardından, gece saatlerinde Marmaris'te de bir sarsıntı kaydedildi. Çanakkale'deki art arda gerçekleşen depremler, bölge halkında büyük korku ve endişe yaratırken, Ayvacık ilçesinde sabah saat 04:59'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Bu sarsıntının ardından, bölgede iki artçı deprem daha yaşandı. Ayvacık ve çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, deprem nedeniyle tedirgin olup evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Artçı sarsıntılar bazı binalarda hafif hasara yol açtı, ancak ciddi bir durum bildirilmedi.

Ağır Hasar ve Can Kaybı Yok

Depremler yalnızca Çanakkale'yi etkilemekle kalmadı. Gece saat 01:56'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin 35 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Marmaris’teki sarsıntı da vatandaşları sokağa çıkmaya zorladı, ancak ciddi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Türkiye'nin aktif bir deprem kuşağında yer alması, bu tür sismik hareketliliğin sıkça yaşanmasına neden oluyor. AFAD, Çanakkale ve Marmaris’teki vatandaşları, özellikle artçı depremler konusunda dikkatli olmaları için uyardı.