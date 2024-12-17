Mahallede yürütülen çalışmalar ve sağlanan hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, bölge halkının taleplerini dinleyerek esnafa 'hayırlı işler' diledi. Bursa (İGFA) – Başkan Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretleriyle belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına götürdüklerini belirtti. Yılmaz, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, o bölgede yaşayan halkımızdan daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle hizmet ve projelerimizi sahada, halkımızla sohbet ederek şekillendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Şükraniye Mahallesi’ndeki esnaf ve vatadaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, "Talepleri ve önerileri dinleyip notlarımızı aldık. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. İlçemizi birlikte yönettiğimiz hemşehrilerimiz ile birlikte parlayan bir Yıldırım haline getireceğiz” dedi.