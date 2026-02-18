Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. Çay yatağındaki otopark ise kullanıma kapatıldı.

Çanakkale genelinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Çanakkale merkezde bulunan Kepez Çayı ve Sarıçay gece saatlerinde taşmaya başaldı. Ezine ilçesinde ise Menderes çayının sabah saatlerinde taşmasıyla beraber bölgedeki tarım arazileri sular altında kalırken 1 vatandaş ise mahsur kaldığı hayvan ağılından yeni doğan 2 kuzusu ile kurtarıldı.

Biga'da Kocabaş Çayı taştı

İlçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. Çay yatağındaki otopark ise zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Polis ve zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için uyarı yapıldı. Araçlar sürücüler tarafından otoparktan kaldırıldı.