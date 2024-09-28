Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, yükseköğretim kurumlarının açılmasıyla birlikte öğrenci yurtlarında kapsamlı gıda güvenliği denetimlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gıda güvenliği denetimleri, Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu, Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu, Ardes Özel Öğrenci Yurdu, 18 Mart KYK Yurdu ve Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu’nun kantin ve yemekhane bölümlerinde yapıldı. Denetimlere Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Denetimlerde gıda işletmelerinin hijyen şartları, ürünlerin izlenebilirliği ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ayrıca, kullanılan hammaddelerin saklama ve muhafaza şartları da titizlikle incelendi” dedi.

Türkarslan, denetimler sırasında personele, “Tarım Cebimde" uygulaması hakkında da bilgi verildiğini belirterek, "Bu uygulama sayesinde gıda kontrol işlemleri daha etkin bir şekilde yürütülebilecek” diye ekledi.

Türkaslan, bu denetimlerin öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapıldığını vurgulayarak, benzer denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini de belirtti.