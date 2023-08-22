Yaşanan acı olayda, boşanma sürecindeki Sümeyye Yavlak'ı defalarca bıçaklayarak öldüren Mehmet Yavlak, polis tarafından evine kıyafetlerini almaya gelirken yakalandı. Olay anında uyuşturucu etkisi altında olduğunu söyleyen Yavlak, polis tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesinin Yeni Emek Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayda, uzun bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak ile tartışan Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı bir zincir marketin şubesine gitti. Market içerisindeki gerginlik ise dikkat çekti. Sümeyye Yavlak ve market çalışanları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bu esnada Sümeyye Yavlak, kendisini depoya kilitledi ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırarak içeri girdi. Burada dehşet verici bir şekilde eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sümeyye Yavlak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi sonucunda Sümeyye Yavlak'ın vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi tespit edildi. Cenazenin Isparta'da toprağa verilmek üzere ailesi tarafından alındığı belirtildi.

Cinayet zanlısı Mehmet Yavlak ise ertesi sabah Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine dönerken, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yavlak, Cinayet Masası bürosuna götürüldü. İfadesinde olay gecesini Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini almak için eve geldiğini ve olay anında uyuşturucu etkisi altında olduğunu iddia etti.