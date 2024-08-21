CANiK bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk savunma sanayi destekli sportif atıcılık takımı olan CANiK Team, uluslararası alandaki başarılarına yenilerini ekledi. CANiK Team, 3 farklı kıtadan 370’i aşkın elit atıcının katıldığı Amerika Ulusal Şampiyonası IDPA Nationals’ta sporcularıyla yeni şampiyonluk ve ödüller kazanarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Türkiye ve dünyanın önde gelen savunma sanayi firmalarından CANiK, ürettiği silahların yanında bünyesindeki atıcılık takımı CANiK Team ile başarıdan başarıya koşuyor. Takım, kurulduğu günden bu yana farklı disiplinlerde birçok ödül kazanarak büyük bir ivme yakaladı. Takımın sporcuları, başta tabanca olmak üzere çeşitli atıcılık disiplinlerinde yeteneklerini sergileyerek dünya genelinde dikkat çekti. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla Türkiye’yi gururlandıran CANiK Team, bunlara bir yenisini ekledi. Kısa süre önce kazanılan Uluslararası Savunma Silahları Birliği (IDPA) Avrupa şampiyonluğunun ardından bu kez Amerika Ulusal Şampiyonası IDPA Nationals’ta da büyük bir başarıya imza atıldı.

3 farklı kıtadan 370’i aşkın elit atıcının katıldığı bu prestijli organizasyonda, CANiK Team rüzgarı esti ve CANiK’in SFx RIVAL-S tabancası ve grup şirketlerinden MECANIK tarafından geliştirilen MECANIK MO3 gelişmiş yarışma optiği şampiyonaya damga vurdu.

Takım Kaptanı Nils Jonasson, IDPA dünyasının en rekabetçi kategorilerinden biri olan Stock Service Pistol (SSP) olarak bilinen fabrika çıkışı teknik özelliklere sahip tabanca, kategorisinde şampiyon olarak takımını zafere taşıdı. Ayrıca Avrupa şampiyonluğu ile dikkat çeken CANiK Team sporcusu Alperen Kıvılcım, IDPA Nationals’ta da başarısını sürdürdü. Kıvılcım, ABD dışından katılanlar arasında High International (en yüksek puanı alan uluslararası atıcı) ödülü ile birlikte IDPA’nın en prestijli ödüllerinden biri olan, müsabakada en isabetli vuruşları yapan atıcıya verilen; Most Accurate (en isabetli atıcı) ödülünü kazandı. Kıvılcım, bu başarısını 2023 yılının en iyi tabancası ödüllü CANiK SFx RIVAL-S ve MECANIK MO3 optik ile kazandı. Alperen Kıvılcım, sıralamalarda dünyaca ünlü atıcıları geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Nils Jonasson ise fabrika çıkışlı tabanca kategorisinde (SSP Division Champion) CANiK SFx RIVAL-S ile birinciliği elde etti.

CANiK ACADEMY Direktörü İsmail Dut, CANiK TEAM’in Amerika Ulusal Şampiyonası IDPA Nationals’ta SSP, Most Accurate ve High International ödüllerini kazanmış olmasından duydukları büyük mutluluğu dile getirdi. Dut, "Bu başarı, CANiK Academy’nin bilimsel yöntemlere dayalı, sistematik eğitim programlarının ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı. ’Deneyim Öğretir’ mottosuyla verdiğimiz eğitimlerde, atıcılarımızı sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetiştiriyoruz. Akademimizin geliştirdiği teknikler sayesinde, sporcularımızın her biri, dünyanın en prestijli yarışmalarında sıfır hatayla ve yüksek performansla yarışabilecek düzeye gelmiştir" dedi.

İsmail Dut ayrıca, "CANiK TEAM’in kazandığı bu ödüller, takım çalışmasının ve bilimsel temelli antrenmanların meyvesidir. Atıcılarımız, CANiK Academy’nin sunduğu çağın ilerisinde eğitimlerle her geçen gün performanslarını daha da yukarı taşımaktadır. Bu süreçte elde edilen başarılar, sportif atıcılıkta daha önce görülmemiş rekorlara ulaşmamıza olanak tanıyor. Artık sadece ürettiğimiz dünyaca ünlü ateşli silahlarla değil, aynı zamanda yetiştirdiğimiz üstün atıcılarla da tüm dünyanın dikkatini üzerimize çekmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.