CANiK Team Sporcusu ve CANiK Academy Sportif Atış Eğitmeni Alperen Kıvılcım, IDPA European Championship 2024 Budapeşte’de tüm etaplarda bütün hedefleri tam isabetle vurarak ulaştığı rekorla Avrupa şampiyonu oldu.

En iyi atıcıları bir araya getiren, savunma amaçlı tabanca kullanımında yetenekleri sergileme fırsatı sunan IDPA (International Defensive Pistol Association - Uluslararası Savunma Silahları Birliği) European Championship 2024 Budapeşte’de gerçekleştirildi. 23 farklı ülkeden 414 yarışmacının katıldığı IDPA European Championship 2024’te; CANiK Team Sporcusu ve CANiK Academy Sportif Atış Eğitmeni Alperen Kıvılcım tabanca kategorileri genel sıralamasında birinci olarak şampiyonluğu elde etti.

Tüm etapları isabetli atışlarıyla “Down-Zero” (tüm etaplarda bütün hedefleri tam isabetle vurarak) derecesi alarak tamamlayan Kıvılcım, başarısını kırılması zor bir rekorla taçlandırdı. Kıvılcım, bu başarısıyla turnuvada kullandığı dünyaca ünlü ve ABD’de yılın tabancası seçilen CANiK SFx RIVAL-S tabanca ve MECANiK MO3 refleks nişangah ile

Most Accurate, Carry Optic Division 1, Carry Optic Master 1 ve High Industry ödüllerinin sahibi oldu. CANiK Team, takım kaptanı Nils Jonasson ile 2022 yılında da Avrupa Şampiyonluğuna uzanmıştı. Jonasson, 515 sportif atıcının mücadele ettiği şampiyonada CANiK SFx Rival tabanca ile ESP Division Şampiyonu, ESP DM Birinciliği ve High International Handgun ödüllerinin sahibi olmuştu.

"Kimsenin vurulamaz dediği isabetlilikte atıcılık sporunu icra ediyoruz"

CANiK ACADEMY Sportif Atış Eğitmeni Alperen Kıvılcım, yaptığı açıklamada, "Bu başarı için çok çalıştık. CANiK Academy bünyesinde geliştirdiğimiz ve uygulamış olduğumuz bilimsel ve inovatif antrenman yöntemlerinin modern atıcılığın gelişimine yönelik sonuçlarını görüyoruz. Daha önce kimsenin atılamaz dediği sürelerde, kimsenin vurulamaz dediği isabetlilikte atıcılık sporunu icra ediyoruz. Bu daha başlangıç, bizi izlemeye devam edin" dedi.

CANiK ACADEMY Direktörü İsmail Dut, CANiK Team, 2022 yılı ardından bir kez daha Avrupa Şampiyonu olması ve bunu bu başarıyı kırılması neredeyse imkansız bir rekor ile başarmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. ‘Deneyim Öğretir’ mottosu ile faaliyet gösteren CANiK Academy’nin, atıcılık sporunu bilimsel yaklaşımla ele alarak geliştirdiği eğitim programlarının meyvesini almaya başladıklarını vurgulayan Dut, “CANiK Academy Sportif Atış Eğitmeni Alperen Kıvılcım’ın ‘sıfır hata’ ile tüm rakiplerine açık ara farkla Avrupa Şampiyonu olması bizlerin ne kadar doğru yolda olduğunun kanıtıdır. Şimdiye kadar elde edilen tüm başarılara rağmen daha yolun çok başındayız. Bununla birlikte CANiK Team atıcılarımızın kazandığı başarıların takım çalışmasıyla yürütülen bir süreç sonucu olduğunu asla unutmamak gerek. Tamamen bilimsel antrenmanlarla yapılan çalışmalar ile takım üyelerinin performansının her geçen gün daha yukarı çıktığını ve sportif atıcılığında daha önce eşi benzeri görülmemiş performanslara erişilebildiğini birlikte görüyoruz. Bundan sonra sadece ürettiğimiz dünyaca ünlü ateşli silahlar ile değil aynı zaman yetiştirdiğimiz üstün atıcılar ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerimize çekeceğiz" dedi.