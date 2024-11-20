CANiK’in bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, bölgenin en önemli savunma sanayii etkinliği için 19-22 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşen Pakistan’ın Karaçi kentindeki IDEAS 2024 Fuarı’na katıldı.

Bu yıl 12’nci kez düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri (IDEAS) Pakistan’ın Karaçi kentinde yoğun bir katılım ile başladı. Bölgenin en önemli savunma sanayii etkinliklerinden olan IDEAS 2024, ihtiyaç makamlarına kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamak için en son ürünleri ve teknolojileri keşfetmeleri için ideal bir etkileşimli platform sunuyor. IDEAS, çok sayıda üst düzey delege, politika yapıcı, diplomat ve savunma tedarik uzmanıyla toplantı ve ağ kurma fırsatları sağlıyor.

Türk savunma sanayisinin öncü ateşli silah üreticilerinden CANiK’in de bağlı olduğu SYS Grup şirketleri, yılın son büyük savunma sanayii etkinliği olan IDEAS 2024 Fuarı’na katıldı.

SYS Grup - CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, fuarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2024 yılındaki planlı son fuarımızı yılın son çeyreğinde Pakistan’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte, 2024 yılı ihracat hedeflerimize ulaşmış olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 2025 yılında da tüm kıtalardaki ihracat hedeflerimize ulaşmak için CANiK ve bağlı bulunduğu tüm grup şirketlerimizle olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Yıl boyunca yoğun bir fuar takvimiyle farklı coğrafyalarda tanıtım ve iş birliği faaliyetleri yürüten CANiK, bu çabaların karşılığını yıl bitmeden aldı ve başta ihracat olmak üzere hedeflerini geride bıraktı.

2025 yılı hedefleri için de çalışmalara başlayan CANiK, IDEAS’ta yıl boyunca ilgi gören ve muharebede kendini kanıtlayan ürünlerini sergileyecek. CANiK, dünyanın en büyük 12,7x99 mm uçaksavar üreticilerinden biri olarak, üstün performansı ve güvenilirliğiyle dikkat çeken, muharebede kendini kanıtlamış uçaksavar envanterini tanıtacak. Modern orduların gözdesi olan bu güçlü ve gelişmiş silah sistemleri arasında CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 modelleri yer alıyor.

Grup şirketlerinden AEI Systems, 30x113 mm mühimmat kullanan ve orta kalibre segmentinde dünya ordularının vazgeçilmez çözümü olarak öne çıkan, ayarlanabilir atım hızı özelliğine sahip dünyanın en düşük geri tepmeli orta kalibre top sistemi VENOM LR ile fuarda yerini aldı.

UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON Serisi Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) de fuarın en dikkat çeken ürünlerinden biri olacak. Kara ve deniz platformlarına entegrasyon yeteneğiyle öne çıkan TRAKON Serisi, CANiK ve AEI Systems ürünlerinin çok yönlü kullanımını sağlayarak büyük ilgi görüyor.

SYS Grup şirketleri, IDEAS 2024’te yürütecekleri faaliyetlerle Pakistan pazarındaki varlığını güçlendirmeyi ve bölge ülkeleriyle yeni iş birliği fırsatlarını hayata geçirmeyi amaçlıyor.