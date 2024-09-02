Eylül aynın gelmesi ile birçok yaz ürününde fiyatlar yeniden yükselmeye başladı. Peki Eylül ayının ilk haftasında çarşı pazarda fiyatlar nasıl?BURSA (İGFA) - Eylül aynının başlamasıyla birlikte yaz mevsimi geride bırakıldı ve sonbahara kapı aralandı. Havalardaki gözle görülür değişiklikler ve mevsim değişikliği, birçok üründe fiyatların yükselmesine sebep oldu. Özellikle sezon sonu yaz ürünlerinde fiyatlar oldukça yükseldi.

Bu hafta itibarıyla sezonu kapanan şeftalide fiyatlar ateş pahası oldu. Sezonda 15 liraya kadar düşen şeftali, hasadın son haftasında tezgahlarda 40 liradan yerini aldı.

Öte yandan patates fiyatları da15 TL’yi buldu, 20 TL’nin üzerinde patates satılan tezgahlar da bulunuyor.

Cinsine göre fiyatı değişen domateste salçalık domatesler 8 ila 10 lira arasından satışa sunulurken diğer cinslerde fiyat 15 liradan başlayıp 45 liraya kadar yükselebiliyor.

Esnaf, önümüzdeki günlerde fiyatları, hava durumunun belirleyeceğini ifade ediyor.