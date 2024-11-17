Çayırova 5. Kitap Günleri’nin yarın açılış töreni gerçekleştirilecek ve 24 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde birbirinden seçkin yazarların vatandaşlarla bir araya geleceği fuarda, onlarca yayın evi ve on binlerce kitap da ilçe sakinlerinin ziyaretine açılacak. "Okuyarak Barışı, Adaleti ve Merhameti İnşa Edelim" mottosuyla gerçekleştirilecek Çayırova 5. Kitap Günleri’nin açılış programı 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek.

İlk gün Sıtkı Aslanhan’ın söyleşi gerçekleştireceği fuarda, 19 Kasım Salı günü Hatice Kübra Tongar, 20 Kasım Çarşamba günü Bekir Develi, 21 Kasım Perşembe günü Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 22 Kasım Cuma günü Alişan Kapaklıkaya, 23 Kasım Cumartesi günü Hayati İnanç, 24 Kasım Pazar günü Nurullah Genç sevenleriyle buluşacak.

Ayrıca 20 Kasım Çarşamba günü Rana Demiriz, 22 Kasım Cuma günü Ayşegül Dede, Anıl Basılı, Merve Şentürk, 23 Kasım Cumartesi günü Sinem Öztürk ve Pınar Şimşek Günaydın ile 24 Kasım Pazar günü Mehmet Gönen ile Birsen Ekim Özen, okurları ve sevenleriyle bir araya gelecek. Ayrıca 60 yerel yazar da Çayırova 5. Kitap Günleri’nde kitapseverlerle bir araya gelecek.