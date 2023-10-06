Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe Koleji’ni konuk edecek.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın, Türkiye Basketbol Ligi serüveni devam ediyor. Ligin ilk üç haftasında Alagöz Holding Iğdır Basketbol ve Final Spor’u mağlup eden ve evinde Kapaklıspor’dan aldığı mağlubiyetle, üç maçta 2 galibiyet ve bir yenilgi alan Çayırova Belediyesi, ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe Koleji’ni konuk edecek. 8 Ekim Pazar günü saat 15.45’te Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek müsabakaya yoğun ilgi olması bekleniyor. Çayırova Belediyesi ilk üç hafta sonunda ligde 5’inci sırada yer alırken, rakibi Fenerbahçe Koleji ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ligde 15’inci sırada.

Geçen hafta Bursa deplasmanında karşılaştığı Final Spor’u üstün bir oyun performansıyla 70-85 mağlup eden Çayırova Belediyesi, 8 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği müsabaka öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Fatih Emre Gezer öncülüğünde bütün bir hafta boyunca teknik, taktik, şut ve kuvvet antrenmanları gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, Pazar günü gerçekleştirilecek maçı kazanarak, ligde iyi gidişatını sürdürmek ve kendi seyircisi önünde bu sezon ilk galibiyetini almayı hedefliyor.