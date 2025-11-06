İlçede vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu sağlamaları amacıyla Çayırova, Akse ve Atatürk mahallelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, Çayırova Mahallesi’nde 5206. ve 5212. Sokak’ta eski asfaltların kazınmasının ardından yeni asfalt serimi gerçekleştirildi. İki sokaktaki yenileme çalışmaları için toplam 450 ton asfalt kullanıldığı bildirildi.

Ekipler, Çayırova Mahallesi’ndeki çalışmaların ardından Atatürk Mahallesi’nde 369. ve 346. Sokak’ta da yenileme çalışmasını tamamladı. Akse Mahallesi’nde ise yeni açılan 456. Sokak’ta PMT (plentmiks temel) serimi sonrası asfaltlama işlemi gerçekleştirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Ulaşım kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli yollar sunmak amacıyla üstyapı çalışmalarımız planlı şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.