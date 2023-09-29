Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı kitap kahveler büyük ilgi görüyor. Her iki kitap kahve hizmete açıldığından bu yana 69 bin kişiye hizmet verdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’nın kitap kahvelerine büyük ilgi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yeni dönemde ilçeye kazandırdığı iki kitap kahve de yoğun ilgi görüyor. Açıldığı günden bu yana Çayırova’nın cazibe merkezi haline gelen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Akse Kitap Kahve’de okulların açıldığı günden bu yana büyük bir yoğunluk hakim. Sadece öğrencilere değil, Çayırova’da yaşayan 7’den 70’e bütün vatandaşlara hitap eden kitap kahveler, Çayırovalıların kitapların büyülü dünyasıyla buluştuğu mekanlar oldu. Özellikle öğrencilerin uğrak noktası olan kitap kahvelerde okulların açılmasının ardından yoğunluk arttı. Kitap kahveler hizmete alındığı günden bu yana 69 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

2 BİN 500 METREKARE ALAN

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan Kitap Kahve 2 yıldır öğrencilere ve bölge sakinlerine hizmet veriyor. İlçe ve bölge sakinlerinin ders çalışıp, kitap okuduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve 2 bin 500 metrekarelik alanda yer alan geniş kütüphanesiyle tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. 5 bin 643 üyesi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’de açıldığı günden bu yana ödünç verilen kitap sayısı ise 24 bin 633 oldu. Bununla birlikte Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve, hizmete alındığı günden bugüne 49 bin 900 ziyaretçiyi ağırladı.

19 BİN ZİYARETÇİ

Eşsiz manzarası ile Çayırova’nın cazibe noktalarından biri haline gelen Akse Kitap Kahve’ye öğrencilerin ve bölgedeki vatandaşların ilgisi büyük. Açıldığı günden bu yana 19 bin 100 günlük ziyaretçi ağırlayan Akse İlçe Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve’ye 3 bin 960 kişi üye olurken, 7 bin 600 kitap ödünç olarak verildi. Manzarası ve konumuyla sadece ilçe için değil bölge için de bir çekim noktası olan Akse Kitap Kahve, yeni dönemin başlamasıyla birlikte öğrencilerin de ders çalışma adresi oldu.