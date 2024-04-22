23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Çayırova’da miniklerin sergilediği gösteriler büyük alkış topladı.

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim gören miniklerin hazırladığı gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi. Birbirinden renkli gösterilerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazırlanan Çayırovalı çocuklar, kendilerini izleyen büyüklerinden büyük alkış aldı. Geleceğin yarınları olan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini çok önemsediklerini belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Biz bütün dünyada savaşın yerine huzurun ve barışın tesisi için gayret ediyoruz. Büyük önder Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Çayırova Belediyesi olarak son 5 yıldır örneği olmayan çalışma yapıyoruz. Bütün bilgi evlerimizde çocuklarımızı okul öncesinden alıyor, üniversiteyi kazanana kadar her zaman yanlarında oluyoruz. Kişisel becerilerinin gelişmesi adına, onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için yavrularımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Diğer yandan da fiziki gelişimleri için 9 farklı spor branşında çocuklarımıza destek oluyoruz" diye konuştu.

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından miniklerin hazırladığı gösteriler protokol ve veliler tarafından büyük beğeniyle izlendi.