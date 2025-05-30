Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün genç basketbolcuları, Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvası’nda il şampiyonu oldu. Kulüp, Yalova’da düzenlenecek bölge şampiyonasında boy göstermeye hak kazandı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvasında il şampiyonu olma başarısı gösterdi. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U16 Erkek Basketbol Takımı, Kocaeli’de gerçekleştirilen, turnuvada rakiplerini geride bıraktı ve Yalova’da düzenlenecek bölge şampiyonasında boy göstermeye hak kazandı. Sporcuları tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Basketbolda başarılarımıza yeni başarılar eklemeye devam ediyoruz. Sokakta atılan ilk adımlar, üç yıl gibi kısa bir sürede Çayırova’yı 1. Lig sahnesine taşıyan büyük başarı hikâyesine dönüştü. Bugün ise U16 takımımızın kazandığı şampiyonluk, Çayırova’da basketbolun artık bir tutkuya dönüştüğünün en güzel göstergesi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvasında il şampiyonu olan U16 Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Yalova’da düzenlenecek Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.