TRAFİK SİGORTASI’NA EK İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI!

EM-AS Sigorta Ltd. Şti sahibi Sercan Demirhan yaptığı açıklamada, aracına kasko yaptıramayan vatandaşlara öneride bulundu. Demirhan, “Aracınıza kasko yaptırma gücünüz yoksa, veyahut aracınızın yaşından dolayı kasko tanzim edilemiyorsa, trafik sigortasına ek olarak düzenlenen İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasına sahip olabilirsiniz” dedi.

Konu hakkında açıklama yapan EM-AS Sigorta sahibi Sercan Demirhan, “Sınırsız ihtiyari mali mesuliyet ile karşı tarafa verdiğiniz maddi zarar ne kadar yüksek olursa olsun tamamını ya da teminat altına alınan tutar kadar ödeme yapılır. Özetlemek gerekirse maddi (araç başına) 120,000 Bin TL Trafik kazasına karşılaştınız. Kazada %100 kusur tarafınıza verildi. Trafik Sigortası karşı tarafa ödediği tutar 120.000 TL ile sınırlıdır. Karşı araçta 130,000 bin TL hasar ya da karşı araç pert olursa trafik sigortası 120.000 bin TL’ye kadar ödeyecek. Üzerini araç sahibi ödeyecektir. Bu olayın önüne geçebilmek için Trafik Sigortasına ek olarak İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmanız cebinizdeki parayı koruma altına almanızı sağlayacaktır. Marka model, ayırt etmeden tüm araç marka ve modellerine uygulanabilir”.

Demirhan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Tedarik ve sürekli artan girdi maliyetleri nedeniyle otomobil yedek parça fiyatları çok yüksek. Bu sebeple yaptıracağınız İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası paranızın cebinizde kalmasını sağlar. Cebi Koruyan Sigorta olarak adlandırılır.”