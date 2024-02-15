Çekmeköy’de Şile Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Büyüyerek otomobili saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy’de Şile Otoyolu, Taşdelen mevkiinde saat 08.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre 13 ED 940 plakalı otomobil, Şile istikametinde ilerlediği sırada motor kısmı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını kapladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürmek için çalışma başlatırken olaya tanık olan vatandaşlar da yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Söndürülen aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.