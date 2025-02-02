Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'u da vurması beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili katıldığı bir konferansta çarpıcı uyarılarda bulundu.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçe Belediyesi ile İstanbul Yaşam Derneği’nin iş birliğiyle, 'Beklenen İstanbul Depremi ve Marmaraereğlisi'ne Olan Etkileri' başlıklı bir konferans düzenlendi. Etkinlik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda yapıldı. Konferansa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmacı olarak yer alan Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, depremle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

"7 METREYE YAKIN TSUNAMİ OLABİLİR"

Slaytlar eşliğinde görsellerin izletilmesinin ardından konuşan Prof. Dr. Şengör, deprem konusunda gerçekçi olunmak zorunda olunduğunu söyledi. Şengör, "Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul'dan başlayıp, Marmaraereğlisi'ne kadar uzanıyor ve bu fayın hareketi, bölgedeki deprem riskini doğrudan etkiliyor. Maramaraereğlisi'nde 7,6 deprem bekleniyor. Dolayısıyla Marmarereğlisi topun ağzında. Bir yer kayması olup olmamasına bağlı. Eğer bir yer kayması olursa ki olabilir, merkezi havzada bu tsunami yaratabilir. Doğu Marmara'da bu hesaplandı büyük bir yer kayması muhtemel bir yer kayması olması neticesinde 7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir diye Türk Hava Kuvvetleri'nin isteği üzerine böyle bir araştırma yapıldı. Hava Harp Okulu'nun bulunduğu yerde dalga yüksekliği 7 metreyi buluyor Yeşilköy'de" dedi.

"İSTANBUL'DA OLACAK FELAKET KORKUNÇ OLACAK"

Karanlık bir manzara çizdiğini söyleyen Şengör, "Ama gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. Her şey güllük gülistanlık deyip de kendimizi aldatıp yaşayamayız. İstanbul'da olacak felaketi düşünemiyorum. Korkunç olacak ve bunun için tedbir alınmadığından emin olun" dedi.

Konferansın ardından Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter tarafından Prof. Dr. Celal Şengör'e hediye takdim edildi.