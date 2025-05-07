Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle yürüttüğü “Fide Bizden Ürün Sizden” kampanyası çerçevesinde, 300 bini aşkın domates, biber ve patlıcan fidesi vatandaşlarla buluşuyor.

6 yıldır sürdürülen kampanya sayesinde hem tarımsal bilinç artıyor hem de yerel üretim destekleniyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde üç gün boyunca devam edecek etkinliğin ikinci gününde Belediye Başkanı Şadi Özdemir de alanda vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, kampanyanın çocuklar ve gençler başta olmak üzere herkesin tarımla temas kurmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Bu yıl dağıtımı yapılan 310 bin fide, Nilüferli çiftçilerin emeğiyle yetiştirildi. Özdemir, “Nilüfer’in köylüsü, Nilüfer’in efendisi olmalı” diyerek hem üreticilerin örgütlenmesini desteklediklerini hem de bu üretimin Nilüfer Bostan marketleri aracılığıyla halka ulaştırıldığını belirtti.

Gıda ve suyun stratejik önemi her geçen gün artarken, Nilüfer Belediyesi tarımı önceliklendirmeyi sürdürüyor. Hasanağa enginarından İnegazi çileğine kadar yerel ürünlerin tanıtımına vurgu yapan Özdemir, fide yetiştiricilerine de teşekkür belgelerini takdim etti. Kampanyadan faydalanan vatandaşlar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.