Türkiye'nin en önemli sorununun deprem tehdidi olduğunu değerlendiren Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), bu konuda çözümlere odaklanılmasını amaçlayan 25.Yapısal Çelik Günü’nde; “Depremle Yaşamak İçin: Çelik Yapı” sloganıyla sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - TUCSA tarafından, 4 Aralık 2024 Çarşamba günü, İstanbul Marriot Hotel Asia Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek 25.Yapısal Çelik Günü; değişimi başlatmak, çözümlere odaklanmak ve bu çözümleri uygulama zamanı geldiğine inanan tüm paydaşların katılımıyla düzenlenecek.

Zirveye; KİPTAŞ, İNDER, TÇÜD, Türkiye İMSAD ve GYODER gibi kurumlar da katılacak.

Türkiye'nin geleceği için müteahhitler ve yapısal çelik üreticilerinin ortak bir strateji geliştirmelerini ve deprem dirençli yapılaşma için alışkanlıkları değiştirmeyi hedefleyen 25. Yapısal Çelik Günü’nde, sektörü ilgilendiren önemli konu başlıkları ele alınacak.

Modüler inşaat ve yeni teknolojilerin bu konudaki rolü, dünyada ve ülkemizde çelik yapılardaki durum, çelik yapılar konusunda kamudaki gelişmeler ve sürdürülebilirlik gibi başlıkların tartışmaya açılacağı 25.Yapısal Çelik Günü’nde, depremi kendine dert edinmiş ilgi ortakları ve değerli akademisyenlerle sorunun çözümü için farkındalık oluşturarak harekete geçilmesi hedeflendi.