İnegöl’e bağlı Çeltikçi Mahallesinin sevilen esnaflarından köy kahvesi işletmecisi Salih Güleç, İnegöl genelinde lokantacılar, kumaşçılar, çorapçılar, boyacılar gibi pek çok değerli esnafın bu kampanyaya katıldığını öğrenince kendi mahalle düzeyinde de bir dayanışma fikri ortaya attı.

Bu çağrının ardından Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Selahattin Dumanlar devreye girdi ve halkı bir araya getirdi. Mahalledeki bayanlardan Kadriye İpek ile gençlerden Uğur Kasap liderliğinde, köy halkı da bu çağrıya içtenlikle karşılık verdi. Bazıları evde hazırladığı salçalarını getirdi, bazıları tarladan domates topladı, kimisi el lezzetiyle börek ve sarma hazırladı. Kadınlar kermes alanında gözleme hazırladı, erkekler köfte pişirip sattı. Herkes bir gününü, emeğini, kazancını Gazze halkına ulaşmak üzere paylaştı.

Bu anlamlı dayanışma sonucunda 658 bin 650 TL gelir sağlandı. Toplanan miktar İHH İnegöl temsilciği yetkililerine teslim edildi.

Mahalle muhtarı Selahattin Dumanlar yaptığı açıklamada, “Başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere maddi manevi destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederek. Allah razı olsun Rabbim yapılan yardımları kabul eylesin” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ