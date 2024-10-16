İnegöl Belediyesi, 2014 yılında Cenon Belediyesi ile bir dostluk ve kültürel iş birliği anlaşması imzalamıştı. Eylül ayında İnegöl Belediye Meclisi’nde kabul edilen kardeş şehir protokolü, bu ilişkinin resmi olarak güçlendirilmesine olanak sağladı. Bu kapsamda Cenon Belediye Başkanı Jean François Egron başkanlığındaki heyet, belediye başkan yardımcıları ve bürokratlardan oluşan bir grup ile birlikte Pazar akşamı İnegöl’e ulaştı. Perşembe sabahına kadar sürecek olan bu ziyaret kapsamında, konuklar şehirde çeşitli temaslar ve incelemelerde bulunarak İnegöl’ü keşfetme şansı elde ettiler.

HEYET, ŞEHİRDE ÇEŞİTLİ ALANLARDA İNCELEMELER YAPTI

İnegöl Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün rehberliğinde organize edilen üç günlük ziyaret programı, Pazartesi günü Oylat bölgesindeki turizm alanlarını gezmekle başladı. Konuk heyet daha sonra İnegöl şehir merkezine dönerek Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi'ni ziyaret etti. İnegöl'ün önemli tarımsal tesislerinden Özündenkuru meyve kurutma tesisi ve Üreten Çiftçiler Kooperatifi Soğuk Hava Deposu da heyetin ziyaret ettiği yerler arasındaydı. Ayrıca Kanal İnegöl projesi ile Fen İşleri şantiyelerinde incelemeler yaparak şehrin gelişimi hakkında bilgi edindiler.

İNEGÖL BELEDİYESİ VE BELEDİYE BİRİMLERİNE RESMİ ZİYARET

Salı günü, Cenon heyeti İnegöl’ün önde gelen mobilya alışveriş merkezi Mobiliyum AVM’yi gezerek İnegöl Mobilyasının tanıtımına yönelik incelemelerde bulundu. Ardından Yeniceköy Mahallesi'nde yer alan DOSTUM tesislerini ziyaret ettiler. Günün ilerleyen saatlerinde Belediye Başkanı Alper Taban ile makamında bir araya gelen heyet, İnegöl Belediyesi'nin farklı birimlerini ziyaret ederek belediyenin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı.

Heyet, Yeni Yaşam Alanı, Kent Meydanı’ndaki Nöbetçi Kitaphane, Gençlik Merkezi zemin katında bulunan Nöbetçi Kitaphane, İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Çözüm Merkezi, Ar-Ge ve Proje Birimi ile Veteriner Hizmetleri Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi gibi önemli belediye birimlerini gezdi. Ziyaretin son bölümünde Cenon heyeti, Gastro İnegöl Restoranı ve Gastro Kafe’de şehrin yöresel lezzetlerinin tadına bakarak gastronomik deneyimler yaşadı.