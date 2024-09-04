Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, yoğun katılımla açıldı. Çerkezköy ve bölgedeki firmaların yanı sıra yurtdışından da katılımın olduğu fuarda 100’ün üzerinde firma 3 gün boyunca ürünlerini sergileyecek.

4-6 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri’nde açık olacak Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’na bölgeden birçok firma katılarak stant açtı. Çok sayıda katılımın olduğu fuarda program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra fuarın açılış konuşmasını yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Değerli sanayicilerimiz, ürettiğiniz ve dünya pazarlarına sunduğunuz kaliteli ürünlerle, dünyanın dört bir yanında ve hemen her şehirde bölgemizin izlerine rastlamak, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden biri olan Çerkezköy’de böylesine önemli bir organizasyonu düzenlemekten onur duyuyoruz. Bu anlamlı açılışta bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çerkezköy, 1976 yılında sanayileşmeye başlamış ve bugün emeğin ve sermayenin aynı hedefe yönelmesiyle oluşturduğu sinerji sayesinde, ülkemizin en büyük üretim üslerinden biri haline gelmiştir. Büyük fedakârlıklarla çalışan sanayicilerimiz ve iş insanlarımız, ülkemizin geleceği için çok önemli olan sanayi ve ihracat potansiyeline ciddi katkılar sağlamaktadır” dedi.

Ülkenin ihracat sıralamasında ilk 500’de yer alan 36 firmanın Çerkezköy’de bulunmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren ve bunun da bir başarı örneği olduğuna dikkat çeken Çetin, "Tekirdağ ilimizin sanayi üretiminde ilk dört şehir arasında yer almasını sağlayan yüzde 53’lük kısmının Çerkezköy’den gelmesi, bölgemizin ekonomik gücünü ve potansiyelini bir kez daha kanıtlamaktadır. Küresel anlamda zor zamanlardan geçiyoruz, ancak biliyoruz ki sanayi ve üretim, bir ülkenin kalkınmasının en önemli dinamiklerindendir. Çerkezköy, bu anlamda Türkiye’nin sanayi gücünü temsil eden en önemli merkezlerden biridir” diye konuştu.

“Birçok yeniliğe imza attık”

Fuarın sadece bölgede değil uluslararası alanda da fayda sağladığına dikkat çeken Başkan Çetin, “Burada faaliyet gösteren firmalarımız, sadece iç pazarda değil, uluslararası arenada da rekabet edebilmekte ve Türk mallarının kalitesini tüm dünyaya kanıtlamaktadırlar. Bu başarılara ulaşmak kolay olmadı; sanayicilerimizin, yenilikçi yaklaşımları, Ar-Ge yatırımları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek her geçen gün daha da güçlenmekte, dünya ile rekabet gücünü artırmaktadırlar. Bu fuarın sanayicilerin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini tanıtma, yeni iş birliklerine imza atmaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Fuar boyunca yapılacak seminerler, paneller ve B2B görüşmeleri, sanayicilerimize yeni ufuklar açacak, iş dünyasında güçlü ve kalıcı bağlar kurulmasına vesile olacaktır. Bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek adına sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada atılacak adımlar, yarının güçlü Türkiye’sinin temellerini atacak, sanayimizin ve ekonomimizin daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Çerkezköy’ün bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapması, bölgemizin sanayi ve ticaret alanındaki yetkinliğinin bir göstergesidir. Yönetim Kurulumuz, meclisimiz ve yüksek istişare kurulumuzla birlikte, yaklaşık iki yıl içerisinde birçok yeniliğe imza attık. İlk adım olarak, üyelerimize daha hızlı hizmet verebilmek adına altyapımızı ve sistemlerimizi güncelledik, dijital dönüşümümüzü tamamladık” dedi.

“Lojistik merkezlerin kurulmasına destek vereceğiz”

Göreve geldiklerinde üyeler için elzem olan konuları önem sırasına göre gerçekleştirmeye başladıklarını kaydeden Çetin, “Üyemiz olan kobilerin ihracat yapabilmeleri için ihracat departmanımızı güçlendirdik ve 11 üyemize ilk ihracat deneyimini kazandırdık. Odamızdan alınmayan K türü yetki belgesi ve dijital takograf kartının odamızdan alınmasını sağlayarak, üyelerimizin zaman ve maddi kayıplarını önledik. Dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olacak ve özellikle ihracat yapan üyelerimizin dikkat etmesi gereken Yeşil Dönüşüm konusunda bilgilendirme seminerleri düzenledik ve broşürler hazırlayarak sizlere ulaştırdık bu konuda çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca, ticaretin gelişmesi için büyük önem arz eden vize işlemini çözüme kavuşturmak için Kosmos Vize İşlem Ofisi’ni odamıza kazandırdık. Vize işlem ofisinin açılmasında bizlere destek olan Yunanistan Edirne Konsolosu Sayın Radiopoulos’a da ayrıca teşekkür ederiz. Üretimin kalbi olan bölgemizde, güçlü bir tedarik zinciri kurmanın önemini biliyoruz. Endüstriyel fuarımızın yanı sıra Tedarikçi Günleri programını hayata geçirdik ve bu sayede birçok yeni iş anlaşmasının yapıldığını görmek bizleri oldukça sevindirdi. Ayrıca, bölgemizde üretilen ürünlerin hızlı bir şekilde ulaşması gereken noktalara varması için lojistik merkezlerinin kurulmasına destek vererek takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

“Bir bir hayata geçiriyoruz”

Bölgenin nitelikli eleman ihtiyacına da karşılık vereceklerini, sorunları çözmek için gayret gösterdiklerini belirten Çetin, “Nitelikli personel konusunda yaşanan zorlukların farkındayız. Üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liseleri ile imzaladığımız protokoller kapsamında gerçekleştireceğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız ve valiliğimizin önderliğinde kurduğumuz konsorsiyumda büyük ortaklardan biri olarak yürüttüğümüz Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Merkezi projesiyle bölgemizdeki nitelikli personel sorununu çözmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yer altı su kaynaklarımız tükeniyor"

Yeraltı su kaynakları konusuna da dikkat çeken Çetin, "Bölgemizdeki su sorunu, özellikle dikkat çekmek istediğim bir konu. Yer altı su kaynaklarımız tükeniyor ve önümüzdeki 8 yıl içerisinde bölgemiz büyük bir su krizi ile karşı karşıya kalabilir. Bu konuda çözüm önerilerimizi her platformda dile getiriyoruz. Bu amacımıza ulaşıncaya kadar kamu, tüm STK’lar, yerel yönetimler ile birlikte çalışarak hayati önem taşıyan bu sorunu çözeceğimize inanıyoruz. Yine bölgemizin büyük bir sorunu olarak gördüğümüz araç muayene istasyon eksikliğini Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerimizde ortak bir noktaya kurulması için çalışmalarımız bakanlık düzeyinde devam ediyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum; bölgemizin daha mutlu yarınlarda buluşması, ticaretinin gelişmesi, hak ettiği güzellikleri yakalaması ve gelecek nesillerimizin burada huzur içinde yaşaması adına, tüm kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese, katılımcılara ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle, 8. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın hayırlı, başarılı ve bol bereketli geçmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından ünlü keman sanatçısı Canan Adrenson mini bir konser verdi. Konserin sonunda ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin tarafından Canan Anderson’a çiçek verildi. Ardından vergi sıralamasında yer alan bölge firmalarına ödülleri verildikten sonra Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi ve sanayi kuruluşları ile KOBİ’lerin stantları gezildi.