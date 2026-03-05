Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Ocak ve Şubat ayına yönelik yaptığı değerlendirmede, '2026 yılına güçlü uluslararası adımlarla başladığımızı sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum' dedi.

Başkan Çetin 2026 yılının ilk iki ayına dair değerlendirmelerde bulundu. Odanın çalışmaları ve üyelere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Çetin, 'Sayın Üyelerimiz, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2026 yılına güçlü uluslararası adımlarla başladığımızı sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mısır'da gerçekleştirdiğimiz iş seyahati kapsamında Giza Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığımız 'Kardeş Oda' protokolü, bölgemiz sanayicileri için yeni pazarlara açılma ve yatırımlarını artırma fırsatlarını beraberinde getirdi. Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu'nda Cumhurbaşkanlarımızın katılımıyla ortaya konan ticaret hedefi, bu iş birliğinin stratejik önemini bir kez daha bizlere göstermiş oldu' dedi.

'Üyelerimize büyük kolaylık sağlayacak'

Çetin, şöyle devam ett:

'Aynı dönemde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için düzenlediğimiz eğitimle üyelerimizin denetim süreçlerine eksiksiz hazırlanmasını sağladık. Genç girişimcilerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ise Mısır'ın Afrika'ya açılan kapı olma özelliğini ve Bulgaristan'da hayata geçirilecek lojistik merkez müjdesini paylaşarak, gençlerin dinamizmiyle bölgemizi küresel ticaretin merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuzu ortaya koyduk. Bulgaristan'da hayata geçecek olan Ticaret Merkezimize büyük önem veriyoruz. Merkezin konumu, tercümanlık, pazar araştırmaları desteği, mali müşavirlik hizmetleri gibi birçok önemli noktayı da barındırıyor olması üyelerimize büyük kolaylık sağlayacak. Bölgemizde su sorunu ise her toplantımızın doğan gündem maddesi haline gelmiştir. Yaptığımız her ziyarette, ağırladığımız her misafirde bu sorunu dile getiriyor ve yapılması gerekenler hususunda önerilerimizi sunuyoruz. Bulgaristan ile yürüttüğümüz temaslarda, Edirne Başkonsolosu ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde Bobov-Dol'da kurulacak sanayi alanları ve Odamız bünyesinde hayata geçirilecek vize işlem ofisi ile üyelerimizin Avrupa pazarına erişimini kolaylaştıracak stratejik adımlar attık. Sofya Büyükelçiliği ziyaretimizde ise iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirecek projeleri kapsamlı şekilde değerlendirdik. Afrika kıtasında da önemli bir açılım gerçekleştirdik. Çerkezköy TSO ev sahipliğinde düzenlenen Nijerya İhracat Forumu ile Mutabakat Zaptı imzalayarak üyelerimizin Afrika pazarında daha etkin ve kalıcı yer edinmesi için güçlü bir zemin oluşturduk' diye konuştu.

'Öncülük ettik'

Nöbetçi noter uygulamasının başlamasında öncü olduklarını ifade eden Çetin, 'Tüm bu uluslararası temaslarımızın yanı sıra, düzenlediğimiz Basın Çalıştayı ve Bölge İstişare Toplantısı ile sanayi gelişimi, lojistik, çevresel sürdürülebilirlik ve eğitim başlıklarında bölgesel kalkınma stratejilerimizi paylaştık. Özellikle eğitim konusunu öncelikli gündemimiz haline getirerek, sanayi ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim ve üniversite iş birliklerinin güçlendirilmesi gerekliliğinin üstünde durduk. Öte yandan nöbetçi noter uygulamasının hayata geçirilmesinde direkt öncülük ettik. Ticaretin durmadığı bölgemizde önemli bir hizmeti aktif hale getirmiş olduk. Bu süreçte bizlere destek olan sayın Valimize, sayın Kaymakamımıza ve sayın Başsavcımıza bir kez daha teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

ÇEF 2026 kayıtları başladı

ÇEF 2026 kayıtlarının başladığını açıklayan Çetin, 'Değerli üyelerimiz, her sene heyecanla beklediğimiz, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın kayıtlarının başladığı bilgisini paylaşmak isterim. Bu sene 10'uncusunu düzenleyeceğimiz ÇEF 2026 yine bölgemizde ticaretin kalbinin attığı nokta olacak. ÇEF'10. yaşında yeni konsepti ile çok daha görkemli olacak. Ticaret ve ihracat kapılarının aralanacağı bu eşsiz organizasyonda yerinizi almak için hemen Odamızla iletişime geçmenizi tavsiye derim. Değerli üyelerimiz, Avrupa Birliği'nin 'Made in Europe' stratejisine de değinmek gerekiyor. Made in Europe'nin sınırları ve kapsamı oluşturulurken aktif rol oynamamız gerektiğini düşünüyoruz. Gümrük Birliği tecrübemiz ve Yeşil Mutabakat'a uyum çalışmalarımız önemli artılarımız. Artılarımızı iyi değerlendirmeli ve yaşanabilecek negatifliklerden sanayicilerimizi korumamız gerekmektedir. Değerli üyelerimiz, Çerkezköy TSO olarak hedefimiz; sizlerin uluslararası pazarlarda daha güçlü, daha etkin ve daha kalıcı bir şekilde yer almasını sağlamak. Attığımız her adım, imzaladığımız her protokol ve düzenlediğimiz her toplantı, bölgemizin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmek içindir. Sizlerin desteğiyle, birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum' dedi.