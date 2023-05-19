2. Küme:

Cerrahspor geçen hafta deplasmanda Yunuselispor’u 13 – 0 yendi. Bu galibiyet kulüp rekoru olarak tarih geçti. Ilgarspor ise deplasmanda Livanespor’a 3 – 0 kaybetti. 13. haftada lider Cerrahspor deplasmanda Baharspor ile karşılaşacaktı. Rakip sahaya çıkmayınca lider 3 – 0 hükmen kazanmış oldu. Ilgarspor, evinde şampiyonluk hesapları yapan Yıldırım Erikli Gençlik’e 4 – 1 kaybetti. Temsilcimiz puan alabilseydi Cerrahspor için çok iyi olacaktı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Cerrahspor bu hafta da 3 – 0 hükmen kazanacak. Zira 1922 Selanikliler haftalar önce ligden çekilmişti. Ilgarspor, Bursa’da Beyazıt Gençlik’e konuk olacak.

Anılarla Futbol :

Futbolda bazen antrenörlerin prensleri olduğu gibi nadiren de olsa sevmediği sporcular olur. Bugünkü kahramanınız Halim. Halim, takımın hocası Ramazan Hocanın pek yüz vermediği, her fırsatta yedek oturttuğu bir oyuncudur. Takımda 2-3 sakat oyuncu vardır. Bir önemli maç öncesi Ramazan Hoca kadroyu açıklar. Bizim Halim ilk 11‘ dedir. Halim aldığı fırsatı değerlendirme amacındadır. Dikkatli oynar, topla oynamayı çok sevdiği halde gereksiz yere topla oynamaz, tek pas oynamaya özen gösterir. İlk yarı onun için olumlu geçmiştir. Hocasından olumsuz bir söz de işitmemiştir. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Halim pozisyon icabı topu ayağında fazla tutar, topu kaptırır ve takımı gol yer. Takım 1 – 0 geriye düşmüştür. Ramazan Hoca kulübeden fırlar ve Halim‘e bağırır, çağırır. Kulübenin yakınında Halim‘ in bir akrabası da Ramazan Hocaya seslenir.

- Hocam, görmüyor musun ? Kimse top istemiyor, Halim‘in top atacak yeri yok!

Ramazan Hoca sesin geldiği yere döner.

- Bu dakikada top mu kaptırılır ? Takımı yaktı. Asıl Halim‘ in atacak yeri değil, yatacak yeri yok!