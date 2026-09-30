İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında eksiklerin giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmet seferberliğini sürdürüyor. Yağışların başladığı günlerde, kış öncesi tamamlanması planlanan üst yapı uygulamalarının hızlıca yapılması adına ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cerrah Mahallesinde kapsamlı bir uygulamanın startı verildi. Cerrah Mahallesinde, mahallenin Kalburt istikametine doğru yeni yapılaşma olan bölgesinde birbiriyle bağlantılı 27 sokakta sathi kaplama çalışması yapılıyor.

4 KM SATHİ KAPLAMA YAPILIYOR

Yeni yapılaşmanın hızlı şekilde devam ettiği bölgede toplam 4 km uzunluğundaki 27 sokakta 25 dekarlık sathi kaplama uygulaması yapılacak. 14 Eylül’de başlayan çalışmalar hava şartları elverdiği sürece gün gün devam ederken, bölgede öncelikle PMT alt malzemesi serimi gerçekleştiriliyor. Ekipler PMT seriminde yüzde 75’lere ulaştı. Alt temel malzeme serimi tamamlandığında, sathi kaplama uygulamasına başlanacak.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada çalışmalara dair açıklama yapıp bilgi de veren Başkan Taban, “Cerrah Mahallemizde özellikle yeni yapılaşmaların yoğun olduğu bölgelerimizde bizim de yapmış olduğumuz birtakım çalışmalar var. Bunları yerinde görelim istedik. Cerrah şehrimiz adına önemli bir merkez. Hava koridoru olarak, ormanlık alanları olarak, mesire alanları olarak, tarım ve sanayi alanları olarak her yönüyle güçlü bir bölgemiz. Yeni yapılaşma olan bölgelerde de vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları vardı. Buralarda altyapı eksiklikleri var, bu eksiklerin giderilmesine mahalleyi hazırlayabilmek adına biz buralarda sathi kaplama yapma kararı almıştık. 27 sokakta, yaklaşık 4 km uzunluğunda bir kaplama uygulaması yapılacak. Bunun için de alt temel malzemesi serimlerine başlandı” dedi.

PLANLANAN İŞLERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Havaların yağışlı olduğunu hatırlatan Taban, “Yağışlar da başladı. Sıcaklıkların ve hava şartlarının uygun olduğu günlerde arkadaşlarımız kaplama çalışmalarını yapmış olacaklar. Yaklaşık 9 milyon TL’lik bir çalışma bu. Ancak vatandaşlarımız buralarda evlerine taşındı, burada artık yaşam var. Sadece yol da değil, çocuk oyun alanları gibi ihtiyaçların giderilmesi için de çalışmalarımızı yapmak istiyoruz. Planladığımız işleri bir bir hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.