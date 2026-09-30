Geçtiğimiz haftayı bay geçirerek dinlenme şansı bulan İnegölspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. İlk 3 haftada aldığı başarısız sonuçlarla sözleşmesi feshedilen Teknik Direktör Güven Varol’un yerine takımın başına getirilen İsmail Serbest, zorlu Ankara deplasmanını kazanarak İnegölspor’a ilk 3 puanı kazandırmayı hedefliyor.

Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda 3 maç oynayan bordo beyazlılar, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Sadece 1 puanı bulunan İnegölspor, maç eksiği ile grubunda küme düşme hattında 16. sırada bulunuyor.

3 maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran temsilcimiz kalesinde ise 5 gol gördü. Gol yollarında etkisiz bir performans ortaya koyan bordo beyazlılar, deneyimli oyuncularının adaptasyon sorunu yaşaması nedeniyle istediği puanları toplayamadı.

YENİ HOCA TECRÜBELİ İSİMLERE MORAL VERDİ

Yeni Teknik Direktör İsmail Serbest’in özellikle maçta dengeleri değiştirecek oyuncularla özel olarak ilgilendiği ve, “Sizler futbol geçmişinizle önemli başarılara imza attınız, bu şehir sizlerden sorumluluk almanızı bekliyor. Ankaragücü karşısında kim olduğunuzu herkese gösterin” dediği öğrenildi.

ANKARAGÜCÜ NASIL BİR TAKIM?

Sezonun ilk 3 maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Ankaragücü, geçtiğimiz hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor’u 4-1 gibi sürpriz bir sonuçla yenerek büyük moral buldu. Puanını 4’e çıkararak küme düşme hattından çıkarak grubunda 10. sıraya yükselen sarı lacivertliler, 4 maç sonunda rakip filelere attığı 5 gole karşılık kalesinde ise 4 gol gördü. İlk 3 maçta sadece 1 gol atma başarısı gösteren ekip, son maçta ise 4 gol birden atarak haftanın en sürpriz sonucuna imza attı.

Lige kötü başlamış olmasına karşılık defans hattında başarılı bir grafik ortaya koyan Ankaragücü, 4 maçın tamamında 1’er gol yedi.

ANKARAGÜCÜ-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Ankaragücü-İnegölspor arasında oynanacak olan lig mücadelesi 4 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Eryaman Stadyumunda oynanacak.