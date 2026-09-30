Noyan Doğan'ın köşesinde paylaştığı son gelişmelere göre, asgari yaşam standardının ve yoksulluk sınırının altında gelire sahip haneleri korumayı hedefleyen sistemin mevzuat aşamasında sona gelindi. Tasarının önümüzdeki aylarda Meclis gündemine taşınması bekleniyor. İlk kez 2023 yılında telaffuz edilen projenin pilot uygulamaları bu yıl start alırken, 2027 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında devreye alınması hedefleniyor.

Hedef her haneye asgari ücret seviyesinde gelir

Sistemin aile odaklı bir yapı üzerine inşa edildiğini aktaran Doğan; yardımların hanedeki 17 yaş altı çocuk sayısı, engelli veya yaşlı birey durumu ve toplam gelir gibi kriterlere göre şekilleneceğini belirtti. Yeni modelle birlikte her ailenin evine en az asgari ücret tutarında bir meblağ girmesi güvence altına alınacak; mevcut gelir bu seviyenin altındaysa aradaki fark devlet tarafından "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" ile tamamlanacak. Hanede çalışan kimsenin bulunmaması en önemli şartlardan biri olurken, bu maaşı almaya hak kazananlar diğer gelir odaklı sosyal desteklerden faydalanamayacak.

İstihdam sağlanana kadar ödemeler kesilmeyecek

Uygulamanın kalıcı bir maaş olmaktan ziyade istihdam odaklı geçici bir destek olduğuna vurgu yapan Doğan, asıl hedefin her aileden en az bir kişiyi meslek sahibi yaparak iş hayatına katmak olduğunu ifade etti. Bu süreçte ailenin ekonomik durumu düzenli olarak denetlenecek ve hane halkından biri iş bulup istihdama katılana dek maaş ödemeleri kesintisiz devam edecek.

43 kalem sosyal yardım yeniden düzenleniyor

Halihazırda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen gıda, elektrik, yakacak ve 65 yaş aylığı gibi 43 farklı sosyal yardım kaleminin bulunduğunu hatırlatan Doğan, yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte bu dağınık yapının köklü bir revizyondan geçeceğini ve yardımların önemli bir kısmının tek çatı altında birleştirileceğini kaydetti.