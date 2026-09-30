Trendyol Süper Lig’de 18, PTT 1. Ligde 20, Nesine 2. Lig Beyaz Grupta 18, Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 17, 3. Lig 1-2 ve 3. Gruplarda mücadele eden 18’er takım mücadele ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE KASIMPAŞA SÜPRİZİ

Trendyol Süper Ligde şu ana kadar oynanan 8 resmi lig maçında tek yenilmeyen takım Kasımpaşaspor oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un bile yenilgi yüzü tattığı ligde 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alan Kasımpaşaspor Kulübü, yenilmezler listesinde yer aldı.

PTT 1. LİGDE YENİLMEYEN TAKIM KALMADI

20 takım mücadele ettiği PTT 1. Lig'de ise geride kalan 8 hafta sonunda yenilmezler listesinde yer alan bir takım kalmadı.

2. LİG BEYAZ GRUPTA 3 TAKIM VAR

18 takımın mücadele ettiği Nesine 2. Lig Beyaz Grupta 4 hafta geride kalırken, 3 takım yenilmezler listesine girdi. Oynadığı 4 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Elazığspor ve Muşspor ile 2 Galibiyet ve 2 beraberlik alan Güzide Gebzespor henüz yenilmeyen profesyonel futbol kulüpleri arasında yer aldılar.

2. LİG KIRMIZI GRUPTA 2 TAKIM LİSTEDE

17 takımın mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta ise 2 takım listeye girdi. Oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Sakaryaspor ile 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Beyoğlu Yeni Çarşı yenilmezler listesinde yer aldı.

3. LİG 1. GRUPTA 4 TAKIM LİSTEDE

18 takımın mücadele ettiği 3. Lig 1. Grupta geride kalan 4 hafta sonunda henüz yenilgi yüzü tatmayan 4 takım bulunuyor. Oynadıkları 4 maçta 2 Galibiyet ve 2 beraberlik alan Fatsa Belediye, Orduspor 1967, Küçükçekmece Sinopspor ve Karadeniz Ereğlispor topladıkları 8 puanla gruplarında yenilmeyen takımlar olmayı başardılar.

3. LİG 2. GRUPTA 2 BURSA’LI EKİP VAR

18 takımın mücadele ettiği 3. Lig 2. Grupta yine 4 hafta geride kalırken, yenilmezler listesinde 2’si Bursa’dan olmak üzere 3 takım yer buldu.

4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Bursa ekibi lider Gemlik Sümerbey, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Anadolu SF ve yine 2 galibiyet 2 beraberlik alan diğer Bursa ekibi Bursa Yıldırım’da henüz yenilgi yüzü görmeyen takımlar arasında bulunuyor.

3. LİG 3. GRUPTA TAKIMLAR LİSTEYE GİREMEDİ

18 takımın mücadele ettiği 3. Lig 3. grupta yine 4 hafta geride kalırken, grupta yer alan tüm takımlar en az bir kez yenildi.

Böylece Türkiye Profesyonel liglerinde ki 127 takımdan 13’ü geride kalan haftalarda hiçbir maçta yenilmeyerek sezona güçlü bir başlangıç yapmış oldular.