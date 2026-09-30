Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın aktardığı detaylara göre, İş Kanunu gereğince mahkeme kararına rağmen işçiyi yeniden işe almayan işveren, çalışana en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü. İş davalarına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yerleşik içtihatlarına göre bu tazminat süresi; kıdemi 6 ay ile 5 yıl arasında olanlar için 4 ay, 5 ile 15 yıl arasında olanlar için 5 ay, 15 yılı aşanlar için ise 6 ay olarak uygulanıyor. Fesih nedeninin ağırlığına bağlı olarak bu miktar 8 aya kadar çıkabiliyor.

İstinaf mahkemelerindeki anlaşmazlık giderildi

Yargıtay’ın 4 Şubat 2026 tarihli söz konusu kararı, emekli olduktan veya herhangi bir sebeple işten ayrıldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçilerin tazminat hesaplamasındaki uyuşmazlığa son verdi. Adana bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri arasında yaşanan çelişkide; bazı mahkemeler tazminat hesabında önceki çalışma (veya emeklilik öncesi) sürelerini de hesaba katarken, bazıları sadece son çalışma dönemini baz alıyordu.

"İş yerindeki tüm hizmet süreleri birleştirilmeli"

Uyuşmazlığı karara bağlayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işe başlatmama tazminatının iş güvencesi niteliği taşıdığına dikkat çekti. Yasanın tazminat belirlemesinde sadece alt ve üst sınırları çizdiğini hatırlatan yüksek mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi:

"İşe başlatmama tazminatında davacının kıdemine göre değerlendirme yapılmakta olup, aynı işverenin yanında geçen sürelerin birleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, araya fesih girmiş olsa dahi önceki hizmet süresinin tazminat miktarının ay bazında belirlenmesinde dikkate alınmaması isabetsiz olacaktır."

Alınan bu karar, sadece emeklilik sonrası aynı yerde çalışmaya devam edenleri değil, geçmişte herhangi bir sebeple işten ayrılıp sonrasında aynı iş yerine geri dönen tüm çalışanları kapsıyor.

Bu tazminatta tavan sınırı bulunmuyor

Kıdem tazminatında memur maaş katsayısına göre belirlenen ve halihazırda 73.729,87 TL olan bir tavan sınırı uygulanırken, işe başlatmama tazminatında herhangi bir üst limit bulunmuyor. Bu ödeme çalışanın mevcut brüt ücreti üzerinden hesaplandığı için, Yargıtay'ın karara bağladığı "hizmet sürelerinin birleştirilmesi ve ödeme yapılacak ay sayısının artması" detayı, işçinin cebine girecek tutar açısından büyük önem taşıyor.