Çocuk yaşlardan bu yana kick boks sporuyla ilgilenen ve yoğun bir antrenman dönemi geçiren Aslı Salım, döktüğü terin karşılığını uluslararası arenada aldı. İtalya'daki dev organizasyonda kürsüye çıkma başarısı gösteren genç yetenek, dünya üçüncülüğü madalyasını ülkemize getirerek büyük bir gurur yaşattı.

Kulübü ve sevenlerinden coşkulu karşılama

Şampiyona maratonunun ardından memleketi Bursa'ya ayak basan Aslı Salım; ailesi, antrenörleri, Kesgin Spor Kulübü üyeleri ve destekçileri tarafından şampiyonlara layık bir coşkuyla karşılandı. Kulüp binası önünde organize edilen buluşmada, genç sporcunun elde ettiği bu önemli derece büyük bir sevinç seliyle kutlandı.

Dünya üçüncüsü apoletini takan Aslı Salım'ın sıradaki hedefinin, önümüzdeki turnuvalarda altın madalyaya uzanmak olduğu vurgulanırken; yetenekli sporcunun ailesinin ve antrenörlerinin tam desteğiyle hazırlıklarına ara vermeden devam edeceği kaydedildi.