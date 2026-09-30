2. Lig'de adından söz ettirmek isteyen İnegöl Kafkasspor, Beyaz grup 5. Haftasında Muşspor’u konuk ediyor. Lig'de geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan Kafkasspor, topladığı 7 puanla grubunda 7. sırada yer alıyor.

İlk 4 haftada rakip filelere 9 gol atıp kalesinde ise 6 gol gören İnegöl ekibi, kendi saha ve seyirci avantajını kullanmaya çalışacak.

Sakat oyuncuların takıma dahil olup form tutmasıyla gün geçtikçe daha iyi bir performans ortaya koymaya çalışan yeşil-beyaz-siyahlı ekip, Muşspor karşısında puan ya da puanlar almaya çalışacak.

MUŞSPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 4 hafta sonunda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan ekip, grubunda 10 puanla averajla lider Elazığspor’un arkasında 2. sırada yer alıyor.

4 maçta rakip fileleri 14 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 7 gol gördü. Konuk ekip 2. Liglerde mücadele eden 35 takım arasında maç başı 3,5 gol ortalaması yakaladı. Muşspor’un ilk 4 haftada ki yükünü ise 4 golle Ersel Aslıyüksek ve 3’er golle Malik Karaahmet ve Kubilay Yavuz çekti . Yine 2 gol katkısı veren Bilal Budak’ta göze çarpan diğer bir isim oldu.

Muşspor oldukça tecrübeli isimlerden oluşan kadro yapılanması ile dikkat çekiyor. Konuk ekip sahaya 31 yaş ortalaması ile çıkarken, Kafkasspor’un ilk 4 haftadaki ilk 11 yaş ortalaması ise 24.7’de kaldı.

İleri uçta yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren ekip, savunma zaafiyeti ile de göze çarpıyor. Çok gol atan ama çok gol yiyen bir takım izlenimi veren Muşspor, şu ana kadar deplasmanda karşılaştığı 2 maçın 1’ini kazanırken diğerinden ise beraberlikte ayrıldı. Sezonun ilk maçında Erbaaspor’a konuk olan Muşsspor maçtan 4-4’lük skorla ayrılırken, diğer deplasman maçında ise Somaspor’u 3-1 yenmeyi başardı.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında İnegöl Kafkasspor-Muşspor arasında oynanacak olan lig maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.