İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tüm mahalle muhtarlarına gönderilen yazıda, İnegöl’e bağlı kırsal Yeniyörük mahallesindeki ahırlarda yetiştirilen hayvanlardan alınan örneklerinde Şap hastalığı olduğu tespit edildi.

KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Şap hastalığının tespit edilmesinin ardından İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan karar gereği İnegöl’e bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi Koruma Bölgesi ilan edildi.

30 MAHALLE GÖZETİM BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Yeniyörük Mahallesinin Koruma Bölgesi ilan eden İlçe Tarım Müdürlüğü, Şap hastalığının daha fazla yayılmaması için koruma önlemlerini artırdı. Buna istinaden İnegöl’e bağlı Akbaşlar, Akhisar, Bayramşah, Bilalköy, Boğazköy, Cemiyet, Dönmez, Fındıklı, Hamzabey, Hasanpaşa, Karalar, Kozluca, Kulaca, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Esentepe, Fatih, Mesudiye, Orhaniye, Osmaniye, Süleymaniye, Yenimahalle, Yunusemre, Olukman, Sungurpaşa, Süpürtü, Şipali, Tekkeköy, Tokuş ve Yiğit mahalleleri ise Gözetim Bölgesi olarak belirlendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ