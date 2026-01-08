CES 2026, geçen yıl olduğu gibi yapay zekâ odaklı ürünlerle 6 Ocak’ta kapılarını resmi olarak açtı ve teknoloji şirketleri etkinlikte yeni konseptlerini tanıtıyor. Acer, oyuncular ve profesyoneller için yeni monitörler ve lazer projektör tanıttı.

Acer, CES 2026'da iş ve eğlenceye yönelik dört yeni cihazını tanıttı; bunlardan üçü üst düzey oyun monitörü olarak kullanılırken, biri yaratıcı profesyoneller için 6K ekran ve lazer projektör sunuyor. Oyun monitörlerinin hızlı tempolu rekabet sırasında maksimum hız ve hassasiyet sağlamak üzere tasarlandığı aktarılıyor. Predator XB273U F6, AMD FreeSync Premium teknolojisini ve dinamik modda 1000 Hz'e kadar yenileme hızını destekleyerek oyuncuların her kareyi herhangi bir bulanıklık olmadan görmesini sağlıyor.

Predator X34 F3, 34 inçlik kavisli QD-OLED ekranıyla 360 Hz yenileme hızı, 0,03 ms tepki süresi ve AMD FreeSync Premium Pro desteği sunuyor. Canlı renkler, derin siyahlar ve %99 DCI-P3 kapsama alanı sayesinde e-spor ve içerik üretimi için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Nitro XV270X P ise 5K çözünürlük, 330 Hz’e kadar yenileme hızı ve HDR400 desteğini bir araya getirerek, rekabetçi oyuncular ve yaratıcı profesyoneller için keskin ve akıcı görseller sağlıyor.

Predator XB273U F6, X34 F3, Nitro XV270X P ve ProDesigner PE320QX monitörleri 2026 yılında 799 ila 1.499 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Bunun yanında lazer projektörü Vero HL1820 ise mart ayından itibaren Avrupa'da 1.499 euro fiyatla satışa çıkacak.