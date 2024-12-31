Olay, saat 15.30 sıralarında Anntalya’nın Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, üst geçit altında ağır bir koku alan vatandaşlar çalıların altında bir kişinin battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan tanınmaz haldeki cesedin üzerinden Kazım Taşdemir (66) adına kimlik çıkarken, Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA