Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 35 Firma ‘İhracatın Şampiyonları’ olarak adlandırılan ilk bin ihracatçı içerisinde yer aldı. Listede yer alan tüm üyelerle gurur duyduğunu ifade eden Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Üretim üssü bölgemiz de ticaret merkezi olan ülkemizin can damarlarından bir tanesi” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’na üye 35 firmanın da bu listede yer almasıyla ilgili açıklamalarda bulunan ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin, “Son yıllar sadece bizim için değil tüm dünya adına zorlu geçti. Küresel anlamda yaşanan olumsuzlukların ticarete, ihracata etki etmeyecek olması düşünülemezdi. Pandemi ile başlayan süreç:, depremler ve savaşlarla devam ediyor. Özellikle yanı başımızda olan savaşlar, ticaretin de yeniden şekillenmesini ve yeni tedarik ağlarının oluşmasını sağlıyor. TİM tarafından açıklanan verilerde de daralma ve değişimleri gözlemleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hizmet ihracatında da tarihimizde ilk kez 100 milyar dolar seviyesine ulaştık"

Çetin, "Daralmaya rağmen ülkemizin önemli gelişimler de kat ettiğini dile getirebiliriz. Üyelerimizin gerçekleştirdiği üretim ile ülkemiz ihracatına kattığı değer de bölgemizin değerini bir kez daha göstermiştir. Verilerden yola çıkarak genele baktığımızda 2023, küresel ekonominin zorlandığı bir yıl olarak tarihe geçti. 2022’de yüzde 3,5 büyüyen dünya ekonomisi, 2023’ü yüzde 3,2 ile daha düşük bir büyüme performansı ile tamamladı. Küresel talebin düşmesiyle beraber mal ticareti hacmi de daraldı. 2022 yılında 24,9 trilyon dolar olan küresel ihracat, 2023 yılında yüzde 4,6 düşüşle 23,8 trilyon dolar seviyesine geriledi. Türkiye ise daralan küresel ticarete, depremlere ve bazı sektörlerin rekabetçiliğindeki zayıflamaya rağmen 2023’te ihracatını yüzde 0,5 artışla 255,4 milyar dolara çıkarmayı başardı. 2023 yılındaki bu performansla birlikte Türkiye, küresel ticaretteki payını yüzde 1,02’den yüzde 1,07’ye çıkardı. Hizmet ihracatında da tarihimizde ilk kez 100 milyar dolar seviyesine ulaştık. Küresel hizmet ihracatından alınan payı yüzde 1,3’e yükselttik" dedi.

"Savaşlar küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor"

Açıklamalarını sürdüren Başkan Ahmet Çetin, "Devam eden savaşlar küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Ülkemiz bugün birçok sektörde dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biridir. Üretim üssü bölgemiz de ticaret merkezi olan ülkemizin can damarlarından bir tanesi. Türkiye’nin ihracatı 2023 yılında 255,4 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Üretimin göz bebeği olan bölgemizin, bu düzeye ulaşmadaki katkısı bizler için de ayrı önem teşkil ederken mutluluk vericidir. Bu vesileyle ülkemize katma değer sağlayan, ihracatına katkı sunan tüm üyelerimizle gurur duyuyor, tebrik ediyor ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.