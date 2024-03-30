Bağımsız Türkiye Partisi'nin İnegöl Belediye Başkan adayı Rıza Çetin Kaya, sporun ve gençlerin önemine vurgu yapmak amacıyla Doğu Gücü Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında, kulübün faaliyetleri ve projeleri hakkında samimi bir sohbet gerçekleşti.

Çetinkaya, ziyaretinde Doğu Gücü Spor Kulübü'ne tam desteklerini belirterek, kulübün spor alanındaki çalışmalarını yerinde ve başarılı bulduklarını dile getirdi. Ayrıca, spora bakış açılarının ve projelerinin önemine vurgu yaparak, kulübü destekleyeceğini ifade etti.

Doğu Gücü Spor Kulübü yetkilileri, Rıza Çetin Kaya'nın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, kendisine teşekkür ettiler. Karşılıklı sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, kulübün ve adayın birbirlerine olan desteğini pekiştirdi.

Ziyaret sonunda, Rıza Çetin Kaya ve Doğu Gücü Spor Kulübü yetkilileri birbirlerine sevgiyle uğurlayarak, gelecekteki işbirliklerine dair umutlarını dile getirdiler.