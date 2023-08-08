Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Ekonomik ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA)- Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde; bakanların ve ekonominin tüm paydaşlarının katılımıyla “2023 yılı 2. yarıyıl için İş Dünyası STK’ları ile İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan ekonomi ve istişare toplantısı sona erdi.

Yılmaz, toplantı ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katılımcı bir anlayış ile iş dünyamız ve STK'lar ile istişarelere son derece önem veriyor, politikalarımızı hep birlikte belirleyerek, elimizi taşın altına yine birlikte koyuyoruz. Odağımıza aldığımız fiyat istikrarı ve enflasyon, kamu ve özel sektörün topyekûn kararlılıkla üstesinden gelebileceği bir olgudur. Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamlaştırırken tedbir gerektiren hususların üzerine de kararlılıkla gideceğiz. Ana gündemimiz, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak ve Türkiye’yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Makroekonomik hedeflerin ve ekonomide yol haritamızı içerecek Orta Vadeli Program hazırlıklarının yine iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin görüşlerini alarak ilerlettiklerini kaydeden Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde iş dünyası, işçi, işveren ve memur sendikası temsilcileri ile fikir alışverişimizi gerçekleştirdik; Ağustos ayı içinde de finans kesimi, tarım sektörü ve çeşitli sektör odalarının temsilcileriyle bir araya gelerek paydaşların görüş, öneri ve talepleri almak suretiyle OVP hazırlık çalışmalarını tamamlaycağız. Türkiye Yüzyılının bir vizyon olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesi, ancak bizlerin omuz omuza vermesiyle mümkündür. Kıymetli bakanlarımıza ve sektör temsilcilerimize ekonomi politikaları çerçevesinde gerek fikir gerekse eylem olarak sundukları katkılar için teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.