Enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritasını açıklayan Yılmaz, “Enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Daha önce de bu konuda başarılı olduk. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonda belirgin bir düşüş bekliyoruz” dedi.

Emeklilerin durumuna özel olarak değinen Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emeklilere yönelik çalışmalarını tamamladığını belirterek, “Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ayrıca istihdamın artırılması için de çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Filistin’e Destek Vurgusu

Yılmaz, yayında Filistin konusuna da değindi. İsrail ile ticaretin daraltılması yönünde kararlar aldıklarını ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin Filistin’e olan desteğinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları, enflasyonla mücadele ve emeklilere yönelik düzenlemeler konusunda umut verirken, vatandaşların merakla beklediği sorulara da açıklık getirdi.