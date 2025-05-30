Tüm hafta boyunca geri dönüşümden bisiklet şölenine, tiyatro gösterilerinden fidan dikim etkinliklerine kadar çevre bilincini artırmaya yönelik birçok etkinlik gerçekleştirilirken, kapanış programı hem görsel hem de içerik açısından dolu doluydu.

İnegöl Kent Müzesi’nde yapılan final programında, Yunus Emre Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Geri Dönüşüm Sergisi” büyük ilgi gördü. Sergide, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, öğrencilerin çevre duyarlılığına dair mesajları dikkat çekti. Fuaye alanındaki serginin ardından salonda devam eden gösterilerde Yunus Emre Lisesi Anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm ürünlerinden yapılmış kostümlerle sahne aldı. Geri Dönüşüm Defilesi, miniklerin sempatik sunumlarıyla birleşince izleyicilerden tam not aldı. Aynı okulun lise öğrencileri ise çevre konulu müzikal gösteriyle, doğaya dair duyarlılığın neden bu kadar önemli olduğunu sahne üzerinden güçlü mesajlarla aktardı.

Etkinliğin bir diğer dikkat çeken bölümü ise İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen atık toplama yarışmasının ödül töreniydi. Bitkisel atık yağdan plastiğe, camdan atık pile kadar dört ayrı kategoride yarışan 117 vatandaş arasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Birincilere Fissler marka düdüklü tencere hediye edildi. Ayrıca okullar arası düzenlenen ve 77 okulun katıldığı büyük çaplı yarışmada ise kategoriler bazında başarılı olan okullara toplamda 50 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki verildi.

Programın sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Alper Taban, bu tür etkinliklerin yalnızca öğrenciler değil, tüm toplum için önemli bir farkındalık oluşturduğunu vurguladı. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çeken Başkan Taban, tüm katılımcılara ve özellikle de programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Başkanın konuşması, çevreye olan sorumluluk bilincinin küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.