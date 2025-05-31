Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesi Başkanı Şükrü Sütcü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesi olarak, 2025 yılı için kurban bayramında deri toplama faaliyetini, geçen yıl yaptığımız deri toplama faaliyetindeki zarar, işçi ve araç kiralamalarındaki maliyet artışları, deriye verilen ücretlerin düşük olması göz önüne alınıp, kurumumuzun çıkarı düşünülerek, deri toplama faaliyeti yapılmaması için yönetim kurulumuzca alınan kararı üzülerek duyurmak zorunda kaldık.

Kamuoyuna önemle duyurur, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar, saygılar sunarız."

Kaynak: BÜLTEN