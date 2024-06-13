İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri" töreni, İstanbul’da bir otelde sahiplerini buldu. Törene katılan Bakan Mehmet Özhaseki açıklamalarda bulundu. Özhaseki, “İstanbul’da birisi belediye başkanıysa ve görevi devredip giderken geriye dönüp baktığında vicdanen huzur içerisinde gidecekse, İstanbul’u depreme hazırlamak gibi birinci derecede çok önemli bir görevi var.” dedi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri" töreni, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve İstanbul Valisi Davut Gül ve misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu. Özhaseki yaptığı konuşmada, günümüze damgasını vuran en önemli olgunun, değişim olgusu olduğunu söyleyen Özhaseki, "Bu değişim olgusu hem çok boyutlu hem de çok hızlı" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Özhaseki konuşmasına şöyle devam etti, “Avrupa Birliği’nde her birisi ayrı bir bakanlıkla temsil ediliyor. Bizim bu dönemde bir de üzerimize vazife olarak aldığımız 16 ay önce meydana gelen ikiz depremlerin yol açtığı hasarın giderilmesi konusu var.” dedi.

Bir başka konunun da başta İstanbul olmak üzere korkulan ama olmasın diye dua edilen depremle ilgili dirençli şehirlerin oluşturulması yükü olduğunu ifade eden Özhaseki şunları söyledi, ”Çevre konusu, hassas bir konu. Günümüzde yükselen bir değer. Tüm dünya dikkat ediyor, Türkiye de bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Şehircilik konusuna gelince, dünyanın en kadim şehirlerine sahibiz. Ama son yüzyılda öyle bir zafiyete girmişiz ki geriye doğru baktığımızda bir tarafta kimliksiz bir tarafta da sağlıksız yapılara sahibiz. Bu kimliksiz yapılardan bir an önce kurtulmalıyız ve sağlıklı yapıların öne çıkarılması gerekiyor. Bunu da kendimize bir iş olarak aldık.” dedi.

850 bin bağımsız birimin ya yıkıldığını ya da yıkılmayı beklediğini, 14 milyon insanın zarar gördüğünü ve hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğunu ifade eden Özhaseki, “Bin yıllık Anadolu geleneğimizde karşımıza gelebilecek en büyük felaket buydu. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. Manevi hasarı zaten ölçebilecek bir alet icat olmadı. O bölgelere gittiğimizde evlerini teslim ettiğimiz bir takım vatandaşlarımızın yanına oturup sohbet ettiğimizde o ağlıyor, biz ağlıyoruz. Öyle bir acı.” şeklinde konuştu.

Devlet olarak üzerlerine düşenin tespit yapmak ve yaraları sarmak olduğunu söyleyen Özhaseki, “Şu anda deprem bölgesinde tam bin 240 şantiyemiz var. 110 bin kişilik bu orduyla çalışıyoruz. Dünyanın en büyük şantiyesi burası desem yeridir. 4 bin 333 yıkılan köy evi var, bunları şu anda çelikten yapmaya devam ediyoruz. 100 bin civarında da çelikten ve daha önce başlamış olduğumuz klasik köy evi yapıyoruz. 76 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Önümüzdeki aydan itibaren 10-15-20 bin konutu vermeye çalışacağız. Sene sonunda bu verdiğimiz sayı 200 bini bulacak. Zaten 450-500 bin civarında yaptığınızda da en azından bir kişiye bir ev verebilecek duruma gelmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Bu büyük afeti fırsata çevirerek şehirlerin merkezlerini yapmaya çalıştığının altını çizen Özhaseki şöyle devam etti. “Bu büyük bir afetti ama bunu bir fırsata çevirerek şehirlerin merkezlerini yapmaya çalışıyorum. Adıyaman’ın meydanı yoktu, Kahramanmaraş’ta meydan var mıydı yok muydu Allah bilir. Şimdi o şehirlere meydanlar yapıyorum. Projelendirdim. Bu arada 11 vilayetimizin altyapısında ne eksik varsa tamamıyla ilgili bütçeden tam 64 milyar lira para ayırdık. İnşallah gelecek senenin sonunda doğru hiçbir Allah’ın kulu kalmaz ki dönüp bize; benim niye evimi vermediniz, ben hak sahibiydim diyemeyecektir.” dedi.

Korkarak dile getirilen deprem konusunun altını çizen Özhaseki şunları söyledi, “Birilerini korkutmak için değil tedbir almak için söyleyelim. Türkiye bir deprem ülkesi. Bilim adamları diyorlar ki Himalayalar’dan başlayarak Alpler’e doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var, birisi Türkiye. Son 100 yılda gerek denizlerimizde gerekse karamızda meydan gelen 6 ve üzerindeki şiddette, yıkıcı diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 231. Sırf ana karamızda meydana gelen deprem sayısı da 60’ın üzerinde. Ölen insan sayımız 130 bin. Hasar milyarlarca dolar. Biz de millet olarak biraz unutkanız. Deprem olunca hep beraber dizimize vuruyoruz, yardımlara koşuyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. İnançlı insanlarız, Allah’a dua ediyoruz, gayret ediyoruz. Sonra dönüp yolumuza yine devam ediyoruz.” dedi.

Yeni Belediye Başkanlarının depremlerle ilgili çalışmalara odaklanması gerektiğini söyleyen Özhaseki, “Bu işlerde yapılabilecek tek şey, kadim bir şehirseniz kentsel dönüşümdür. A’dan Z’ye hangi parti varsa var. Lütfen ne olur mahalleleri bir gözden geçirsinler. Çöküntü alanları bir tespit etsinler. Sonra gitsinler vatandaşlarla görüşsünler, ikna etsinler. Kapı sonuna kadar açık. Elimde ne imkan paylaşmaya hazırım çünkü korkulan deprem kapıda gibi gözüküyor. Sizler lütfen tanıdığınız belediye başkanlarını sıkıştırın. Belediye başkanları şu işi çok seviyorlar. Düğünlere, cenazelere gidiyoruz. Ben de çok gittim. Ama İstanbul’da birisi belediye başkanıysa ve görevi devredip giderken geriye dönüp baktığında vicdanen huzur içerisinde gidecekse, İstanbul’u depreme hazırlamak gibi birinci derecede çok önemli bir görevi var. Uyarın, söyleyin, arkadaşlardan rica edin. Hatırınızı da kullanın. İnsan insandan çok etkileniyor. Biz kanunlar çıkardık, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurduk. İstanbul için özel olarak bir birim oluşturduk. Orta vadeli bütçeye, kolay mı Mehmet Şimşek’e para koydurtmak. 485 milyar lira İstanbul’un dönüşümü için koydurdum. Emin olun biz böyle çabalarken yerelden de karşılık görmek istiyoruz. Eğer böyle olursa İstanbul’u hep beraber ayağa kaldırırız." dedi.

Deprem konusu gerçekten siyaset üstü bir konu. Arada dillerine dolayanlar oluyor. Yapmayın diyorum hep alttan alan cevaplar veriyorum ki yüz yüze bakamayacak duruma gelmeyelim diye. Aslında çok da kızacağım, ne diyor bu diyerek daha öfkeli bir vaziyette, daha üst perdeden bir sürü şeyler siyasi kelamlar ediliyor. Emin olun hep alttan alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Küresel ısınmanın bir gerçeklik olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Bilim adamları hep söylüyorlar. Atmosferde ortalama 1.1 oranında artış oldu diye. Bazen diyorlar ki 1 derecelik artış ne ki dışarıda 25 olana kadar 26 derece olmuş olur. Öyle değil arkadaşlar. Vücudunuzu düşünün. 36 küsür. 1 derece artsın, ne oluyorsunuz.” dedi. Sanayi devrimiyle birlikte çok üretimin başladığını söyleyen Özhaseki çok üretimin beraberinde çok tüketimi getirdiğini vurguladı.

Özhaseki konuşmasına şöyle devam etti, “Çok tüketince, hoyratça kirletiyoruz. İşin özeti bu. Burada da biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Aslında dünyayı kirleten ülkeler sıralamasına baktığımız zaman, Türkiye’nin tarihsel bir sorumluluğu yok. Herkes vicdanen rahat olsun. Hindistan, Çin, Rusya, ABD, AB ülkeleri yüzde 80’i geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Konuşması sonrası Bakan Özhaseki ödül alanlarla hatıra fotoğrafı verdi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar önceliğinde kazanan firmalar birincilik ödüllerini aldı. Aynı kategorilerde ikinci ve üçüncü olan firmalara "Jüri Özel Ödülü" ödülleri takdim edildi.