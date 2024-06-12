Bilecik Belediye Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirici açıklamada, ortak alanların korunması ve temiz tutulması uyarısı yapılarak, çevreyi kirletenlere ceza işleminin uygulanacağı bilgisi verildi.

Şehirdeki park ve oyun alanlarında çevre kirliliğine dikkat çekilerek, park ve oyun alanlarının korunması gerektiği bilgisinin verildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yarınlarımızın mimarları çocuklarımızın eğlenceli ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla parklarımızda yenileme, düzenleme, bakım ve temizlik çalışmaları belirli takvim dahilinde gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarımız kapsamında ayrıca yeni oyun alanlarını da mahallelerimizdeki çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Yeşil Bilecik’imizdeki park ve oyun alanlarının bakımı ve temizliği bizler için çok önemlidir. Bu açıdan çocuklarımız için park ve oyun alanlarını temiz tutmamız ve korumamız çok faydalı olacaktır."

"Yapılacak ihbarlarla çevreyi kirletenlere ceza işlemi uygulanacak"

Açıklamada mahalle sakinlerinin konu hakkında daha duyarlı olmaları istenirken, yapılan ihbarlar ile çevreyi kirletenlere ceza işlemi uygulanacağı belirtilerek, "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını, çevre kirliliği oluşturacak davranışta bulunmamalarını rica ediyoruz. Oyun ve park alanlarında çekirdek ve içecek kutuları gibi atıkların atılmaması, oyun grupları ve oturma banklarının da korunması en temel insani vazifelerimiz arasında yer almaktadır. Belediyenin ilgili birimleri tarafından birçok park ve oyun alanlarında günde iki kez temizlik yapılmaktadır. Ancak bu konudaki fazla mesai, hem iş gücü kaybı hem de kamu mallarının zarar görmesine yol açmaktadır. Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılacak ihbarlar sonucunda çevreyi kirletenlere gerekli ceza işlemi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.