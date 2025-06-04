Ceza İnfaz Kanunu’nda köklü değişiklikler içeren 10. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yeni yasayla birlikte, çok sayıda hükümlünün tahliyesine olanak tanınacak. Özellikle birden fazla suçtan tekrar eden cezalar almış kişiler, şartlı tahliye hakkından faydalanabilecek. Bu çerçevede yaklaşık 19 bin 800 kişinin serbest bırakılması öngörülüyor.

Resmî süreç bugün başlıyor

Adalet Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre, düzenleme bugün Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmî Gazete’de yayımlanacak. Aynı zamanda Bakanlık, uygulamaya ilişkin yönetmeliği ceza infaz kurumlarına iletecek. Böylece tahliyelerin bugün itibarıyla başlaması bekleniyor.

"Özellikle yaşlı olan mahkumlarla ilgili bir dizi düzenleme var"

Hukukçu Avukat Hadi Dündar: Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmiş olacak. Sonra tahliyelerin önü açılmış olacak. Ancak Meclis Kurulu'ndan geçtikten sonra Ceza İnfaz Kurumu'ndaki memurlar bir hazırlık içerisine girecekler. Burada hastalarla ilgili çocuklarla ilgili hamilelerle ilgili özellikle yaşlı olan mahkumlarla ilgili bir dizi düzenleme var. Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren işleme sokacaklardır.