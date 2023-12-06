Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adam, nafakanın ödenmesi sonucu serbest kaldı.



Zülfü Ş.(81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.



SERBEST KALDI

Bugün nafakası ödenen adam, cezaevinden çıkarılarak serbest kaldı.

Açıklama yapan Zülfü Şirin, "Bir elektrik düğmesini kapattım oğlumdan hem dayak yedim hem küfür yedim. Kahrımdan bağlara çıktım gittim Avusturalya’daki eve geri döndüğümde ailem beni kapının önüne koydular. Sonra Türkiye’deki evime geldim beni buradada rahat bırakmadılar. Gemlik’in katırlı köyünde evim var beni orayada sokmadılar. Oğlan kardeşi beni tehdit ve küfür etti seni öldürüp denize atacağız dedi telefonla arayıp. Sonrasında benden şikayetçi oldu beni mahkemeye çıkardılar nafakayı ödemedim diye. Oysa ben nafakayı ödemiştim yanlışlıkla başka hesaba göndermişim. Beni mahkemeye çıkarıp tutukladılar. Üzülmedim ama bu yaştan sonra çekilecek gibi değil cezaevi. Hapisanenin en yaşlısı bendim. Şuanda 83 yaşındayım resmiyette 81 yaşındayım 2022 yılında ödediğim nafaka ücreti başka hesaba gitmiş onun için beni tutukladılar. Benim nafakamı bir hayırsever ödedi bugünde serbest kaldım. Nafaka ücreti olan 5700 TL ödediler. Cezaevindeyken bir çok milletvekilleri arayıp moral verdiler. Cezaevindekiler bile böyle bir durumun olmaması gerektiğini söylediler. Allah hepsinden razı olsun.



Avusturalya’da nafaka diye birşey yok. Neden benle uğraşıyorlar hala ?

4 katlı evimi satıp oğluma Avusturalya’da ev aldım. Ama karşılığını göremedim. 6 yıl önce Avusturalya’dan Türkiye geldim. Eşimle 45 sene evli kaldım halada evliyiz ama ayrıyız. Ben eşime bir tokat dahi vurmadım. Avusturalya’da 45 yaşadım aslen İnegöllüyüm.

Türkiye kanunlarında çok yanlışlar var. İnşallah düzeltirler. İlk kez hapse girdim. 24 saat cezaevinde kaldım. Orada hiç bir şey yapmadım onlarla sohbet ettik. Bu durumda olmama onlarda üzüldüler çıktığıma onlarda sevindiler. Cezaevine girerken göz yaşı döktüm çıkarken de sevinç gözyaşları döktüm. Böyle şeyler kimselerin başına gelmez inşallah. Bu nafaka davaları varya cinayetlerin başlangıç sebebleri. Çoğunlukla cinayetler bunlardan çıkıyor. Ne olur devletimiz bu konularla ilgilensin. Vatandaşlarımız niye mağdur olsun." dedi.

Eşinin kardeşi tarafından tehditler edildiğini iddia eden Şirin Beni Gemlik’in Katırlı köyündeki evime sokmuyorlar. Eşimin kardeşi beni telefonla arayıp tehdit ve küfürler ediyor. Beni boğup öldürüp denize atacakmış. Bana bu şekilde davrandıkları için artık gücüm kalmadı. Onlar benle uğraşıyorsa bende artık onlarla dava açarak uğraşacağım.

HABER MERKEZİ